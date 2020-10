Dresden

Die Polizei hat mit der Räumung eines besetzten Hauses in Dresden begonnen. Zunächst hätten die Beamten am Morgen versucht, mit den jungen Aktivisten im Haus an der Schanzenstraße ins Gespräch zu kommen – offenbar vergeblich. Kurz nach 9.30 Uhr meldeten die Beamten: Das Haus ist leer.

Etwa 40 Sympathisanten der Besetzer seien zuvor vor dem Haus weggetragen worden. Sie seien der Aufforderung, den Platz zu verlassen, nicht gefolgt. Es sei aber bislang alles ruhig verlaufen. Die Beamten bleiben zur Sicherung weiter vor Ort.

Protet gegen steigende Mieten, Zwangsräumungen und Profitinteressen

Am Samstag hatten sich nach Polizeiangaben zunächst etwa 200 Menschen vor dem Haus aufgehalten, einige waren hineingegangen und hatten Plakate aufgehängt. Sie wollen nach eigenen Angaben gegen steigende Mieten, Zwangsräumungen und Profitinteressen von Immobilienfirmen protestieren.

Wie viele Menschen die Nächte in dem Gebäude verbracht haben, war zunächst unklar. Der Eigentümer des Hauses hat nach Polizeiangaben einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt.

Von dpa/fkä