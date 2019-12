Schau im Erzgebirge: Das Leben der Bergarbeiter in einer Flasche

Gelenau

Eine Überlieferung besagt, dass der Bergmann nach der Heimkehr aus dem Schacht ordentlich Durst hatte und demzufolge gern trank. Zum Wegwerfen erschienen ihm die Flaschen aber zu schade, also füllte er sie mit geschnitzten Figuren, brachte ins Innere der Flaschen den Bergwerksalltag oder christliche Motive.

„Gut möglich, dass dies so war“, sagt Michael Schuster und blickt auf eine Vitrine voller Geduldflaschen, wie diese kunstvoll gefüllten, zumeist rechteckigen Gebinde nicht ohne Grund genannt werden. Denn ohne viel Geduld und einer ruhigen Hand hätten ihre Macher kaum die filigranen Teile in die Flaschen einfädeln und auf die einzelnen Etagen verteilen können. „Auf jeden Fall überbrückte mancher Bergmann auf dieses Weise sinnvoll die langen Winterabende.“

Übermenschlich große Nussknacker und Engel

Die Geschichte der Geduldflaschen, die vor rund 300 Jahren beginnt, ist Teil der diesjährigen Weihnachtsschau im von Schuster geleiteten Depot Pohl-Ströher im erzgebirgischen Gelenau. Alles dreht sich um die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Da die Unesco die Region zum Welterbe erklärt hat, haben Schuster und seine Mitstreiter das Depot nach passenden Ausstellungstücken durchforstet. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn das Depot – untergebracht in der ehemaligen Strumpffabrik in Gelenau auf 1800 Quadratmetern - umfasst , wie Schuster sagt, die Schätze gleich mehrerer Sammlungen. Vor allem die der im Vogtland aufgewachsenen Erika Pohl-Ströher. Die einstige Miteigentümerin des Kosmetikkonzerns Wella war regelrecht vernarrt in erzgebirgische Volkskunst, da ihre Vorfahren aus Oberwiesenthal stammen.

Die Schau zeigt Außergewöhnliches: übermenschlich große Nussknacker, Bergmänner und Engel, geschnitzte und gedrechselte Bergleute, Bergparaden, Weihnachtspyramiden und Weihnachtsberge und natürlich Spielzeug.

Auf dem Buckel getragene Bergwerke

„Bergleute waren oft raubeinige Gesellen“, berichtet Depot-Mitarbeiter Mario Franke. „Sie folgten dem Berggeschrei, also der schnell umlaufende Kunde reicher Silbererzfunde, um ordentlich zu verdienen. Allerdings konnte die harte Arbeit unter Tage auch krank machen.“ Viele Bergleute lenkten sich deshalb nach getaner Arbeit handwerklich ab. Aber auch Berginvaliden bauten den Alltag en miniature nach, versuchte sich so über Wasser zu halten. Franke zeigt auf sogenannte Buckelbergwerke. „Sie heißen so, weil sie auf dem Rücken oder auch Buckel, wie es im Erzgebirge heißt, zu Festen und Märkten getragen wurden“, erklärt er. Aufgeklappt, spiegeln sie – dank ausgefeilter Mechanik - bewegliche Szenen aus dem Leben im Erzgebirge wider. Auf mehrere Etagen bewegen sich geschnitzte Bergleute, bearbeiten den Stein, fördern Erz zu Tage. Andere zeigen die Weihnachtsgeschichte.

Im hinteren Teil der Schau sind gleich mehrere Weihnachtsberge ausgestellt. Wesentlich größer und technisch ausgefeilter als Buckelbergwerke widmen sie sich der Geburt Jesu. Franke und Schuster bleiben vor dem größten Berg stehen. Walter Arnold aus Bernsbach bei Aue hat ihn nach Kriegsende gefertigt. Dass die drei Könige aus dem Morgenland sich zu Herodes aufmachen, um sich nach dem neugeborenen König der Juden zu erkundigen, verdanken sie im Berg verbauten Rädchen und Fäden, die sie ziehen. Und dass jeder der drei Weisen aus dem Morgenland Herodes den Kopf zudreht und dann wieder verschwindet, und zwar hinter sich selbst öffnenden Türchen, machen Ketten, Kippschalter und Umlenk-Rollen möglich – angetrieben durch Elektromotoren. Eine Vielzahl beweglicher Szenen hat Arnold auf seinen sechs Meter langen Heimat- und Weihnachtsberg untergebracht. Die Figuren sind geschnitzt, aufwendig bemalt und mit beweglichen Körperteilen versehen.

Krude Empfehlung: „Bauen Sie doch die Stalinallee nach!“

Neben der Weihnachtsgeschichte sind auch Alltagsszenen zu bestaunen: Ruderer auf einem See oder Jäger im Wald. „Mit dem Berg von Arnold verbindet sich auch ein Stück jüngerer deutscher Geschichte“, sagt Schuster. Wurde der praktisch veranlagte Karosserieklempner Arnold anfangs noch von seinem Betrieb freigestellt, um den Berg öffentlich ausstellen zu können, störten sich schon bald die Machthaber des jungen Arbeiter- und Bauernstaats an den biblischen Szenen. „Das gute Stück durfte nur noch Märchenberg heißen, was Arnold noch zähneknirschend akzeptierte. Später durfte nur noch der heimatliche Teil gezeigt werden. Man empfahl dem Schöpfer des Bergs, statt der Weihnachtsgeschichte den Bau der Stalinallee in Berlin abzubilden.“ Das war dann zu viel. „ Arnold verpackte alle Teile in Kisten. Bis zum Ende der DDR wurde der Berg nicht wieder öffentlich aufgebaut.“

