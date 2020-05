Doberschützer Familie erinnert an Schauspielerin Kraushaar

Doberschütz/Hamburg

Keine lächelte wie Karina Kraushaar. Es gibt viele Überschriften, die Kerstin Graß in den bunten Gazetten dieses Landes über ihre Schwester gelesen hat. Diese eine aber ist es, die am besten beschreibt, wie sie war, sagt die Doberschützerin. „Sie hatte dieses herzliche, warme Lächeln“, erinnert sie an die Schauspielerin mit den blonden Haaren und den blauen Augen, die im März 2015 im Alter von nur 43 Jahren, wenige Tage vor ihrem Geburtstag, in einem Hamburger Krankenhaus an multiplem Organversagen starb. TV-Serien wie „Hallo Robbie“ und „Die Rettungsflieger“ oder Auftritte in „Soko Leipzig“ und „Klinik unter Palmen“ hatten sie in den 2000er-Jahren bekannt gemacht.

Die Schauspielerin Karina Kraushaar. Quelle: LVZ-Archiv

Aufgewachsen ist Karina Kraushaar in Eilenburg

Zusammen mit ihren beiden älteren Schwestern wächst Karina Kraushaar in Eilenburg auf. Sie besucht die Friedrich-Schiller-Oberschule, verlässt mit 16 Jahren das Elternhaus, absolviert eine Ausbildung zur Krankenschwester. Wirklich arbeiten will sie in dem Job nicht. „Die erste Möglichkeit, beruflich abzubiegen, hat sie genutzt, ging nach Berlin, dann nach Hamburg“, erzählt Kerstin Graß, die mit ihrer Familie in Doberschütz lebt.

Karriere startet Anfang der 1990er-Jahre

1992 startet Karina Kraushaar eine Karriere als Fotomodel, posiert für den Otto-Katalog, 2000 und 2007 auch zweimal für den deutschen Playboy. Fünf Jahre später lernt sie Schauspiel und Sprechtechnik an der Stage School Hamburg. In „First Love – Die große Liebe“, einer vom ZDF produzierten Jugend-Episodenreihe, hat sie 1998 ihren ersten TV-Auftritt. Ein Jahr später folgt mit „Alphateam – Die Lebensretter im OP“ die erste Serie.

Karina Kraushaar. Quelle: LVZ-Archiv

„Hallo Robbie“ wird zur erfolgreichen Serie

In den folgenden Jahren ist Karina Kraushaar äußerst präsent auf dem Bildschirm, am erfolgreichsten aber wohl in der Serie „Hallo Robbie“, wo sie auf der Insel Rügen fünf Jahre lang an der Seite von Karsten Speck und Marion Kracht die Meeresbiologin Carla Dux in der Seehundstation mimt. Die „kleine Schwester“ im Fernsehen zu sehen, „war schon ein komisches Gefühl“, erzählt Kerstin Graß. Dennoch sei die Familie stolz auf Karina gewesen. „Einmal hat sie uns zu den Robbie-Dreharbeiten eingeladen. Wir konnten uns den Set und die Station und alles drumherum ansehen.“

Krankheiten machen ihr immer mehr zu schaffen

Ab 2005 wird es beruflich immer stiller um Karina Kraushaar. Keine Rollen mehr, keine Auftritte auf dem roten Teppich, keine Modelverträge. Ihre Rheuma-Krankheit, an der sie wie auch ihre Schwestern leidet, macht ihr neben weiteren Beschwerden zunehmend zu schaffen. Immer wieder muss sie im Krankenhaus behandelt werden. Sie leidet – seelisch und körperlich. Karina Kraushaar flüchtet sich in Einsamkeit, Alkohol und Tabletten. Sporadisch hält sie telefonisch Kontakt zur Familie. Das einzige, was ihr bleibt, ist ihre zweite große Leidenschaft neben der Schauspielerei: Sie malt. Meist großformatige Ölbilder in impressionistischer und expressionistischer Bildsprache.

In den Armen der Schwestern eingeschlafen

Ab Januar wird die Lage immer dramatischer. „Dann bekam ich den Anruf, dass wir kommen sollten, wenn wir sie nochmal sehen wollen.“ Kerstin Graß fährt nach Hamburg, ist mit ihrer Schwester die letzten Tage bei ihr. Da geht es ihr schon sehr schlecht. „Am 5. März ist sie in unseren Armen eingeschlafen.“ Die Mutter, damals schon 84, kann die weite Reise nicht antreten.

Viel steht in diesen Monaten geschrieben über das Auf und Ab im Leben der Karina Kraushaar. Über Missbrauchs- und Misshandlungsvorwürfe gegen den Vater, massive Alkohol- und Tablettenprobleme, Streit innerhalb der Familie, den in den letzten Jahren weitgehend abgebrochenen Kontakt in die Heimat, gescheiterte Beziehungen, den zunehmenden Druck in der Show-Branche. Kerstin Graß und ihre Familie kennen all das nur zu gut. Dies Jahre nach dem Tod alles erneut wieder an die Öffentlichkeit zu zerren – das wollen sie nicht. „Es ist auch viel dummes Zeug erzählt worden.“ Anfangs haben sie versucht, dagegen anzugehen, mittlerweile fehlt dazu die Kraft. Zumindest haben sie von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben bekommen, das wahrscheinlich ein Krankenhaus-Keim todesursächlich war – und nicht der Alkohol, wie immer wieder zu lesen war.

Viele Erinnerungen an die kleine Schwester

Es gibt die schönen Erinnerungen an ihre Schwester aber auch die schmerzlichen, die Kerstin Graß noch heute zu schaffen machen. „Alles, was mit dem Meer zu tun hat, kann ich nicht mehr. Es weckt zu viele Erinnerungen.“ Auch weil Karina Kraushaar damals auf eigenen Wunsch in der Nordsee bestattet wurde. Trotz der Erfolge sei sie immer am Boden geblieben. „Sie war einfach herrlich, verrückt hoch 3, total lustig“, sagt Kerstin Graß. Ehemann Lutz erzählt von dem Tag, als die Schwägerin mit dem Familien-Hund zum nahen Morellensee wanderte. „Sie warf ein Stöckchen in den See ....“, schmunzelt er, „den Hund hatte sie aber noch an der Leine ...“ Das ungewollt nasse Vergnügen nimmt sie gewohnt locker, marschiert dann eben mit nassen Haaren und Klamotten und dem Vierbeiner an der Leine zurück.

Kleine Ecken mit gesammelten Erinnerungen

So voller Lebenslust wollen sie die Schwester, Schwägerin und Tante in Erinnerung behalten. Ebenso wie die Mutter, die fast 90-Jährige lebt in einem Eilenburger Pflegeheim. In ihrem Zimmer erinnern viele Fotos an ihre verstorbene Tochter. Kerstin Graß hat in ihrem Haus und Garten „so kleine Ecken mit Fotos, Briefen und Zeitungsausschnitten.“ Auf dem Berg-Friedhof hat die Familie auf dem Grab des Schwiegervaters einen Stein mit Aufschrift und Foto für Karina aufstellen lassen. Als Erinnerung an die Eilenburgerin, Schauspielerin, Tochter, Schwester, Schwägerin, Tante – und an ihr Lächeln.

Von Kathrin Kabelitz