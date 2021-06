Scheidender SPD-Landeschef Dulig: Partei war zu sehr auf mich fixiert

Dresden

Es war keine Kurzschlussreaktion, die Martin Dulig als SPD-Landesvorsitzender abtreten lässt – sondern ein Prozess, den er mit seiner Frau lange beraten hat: Im Herbst macht Sachsens dienstältester Parteichef nach zwölf Jahren Schluss. „Ehrlicherweise muss ich sagen, dass die SPD in Sachsen zu sehr auf mich fixiert gewesen ist“, erklärt Dulig, der auch Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident ist, der LVZ.

Die Partei sei „zu häufig“ hinter der Regierungsarbeit verschwunden oder habe sich versteckt, räumt der scheidende SPD-Landesvorsitzende nach seiner überraschenden Rückzugsankündigung ein.

Dulig: Dürfen der CDU nicht alles durchgehen lassen

Dagegen habe seine Entscheidung nichts mit den jüngsten Verbalattacken des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) zu tun, der der SPD vorgeworfen hatte, für den Aufstieg der AfD verantwortlich zu sein. „Es ist einfach absurd zu sagen: Wenn man sich für ostdeutsche Interessen einsetzt, stärkt man die AfD. Die CDU sollte vielmehr selbst überlegen, welchen Anteil sie an dieser gesellschaftlichen Entwicklung hat“, sagt Dulig zu den Vorhaltungen, die seine Angriffslust erst richtig angestachelt hätten: „Wir müssen als SPD stärker in Konflikte gehen und dürfen der CDU nicht alles durchgehen lassen.“

Sozialdemokraten verharren im Umfragetief

Duligs Rückzugsankündigung fällt allerdings auch in eine Zeit wachsender innerparteilicher Kritik am Zustand der sächsischen SPD. Das Grummeln war in jüngster Zeit immer deutlicher zu vernehmen gewesen. Bei der Landtagswahl 2019 hatte es lediglich zu 7,7 Prozent gereicht, fünf Jahre zuvor waren es noch 12,4 Prozent gewesen.

In den jüngsten Umfragen sehen die Sozialdemokraten kaum besser aus. „Zur Wahrheit gehört leider auch: Mit unserer Performance vor allem auf der Bundesebene haben wir nicht unbedingt dazu beigetragen, das Vertrauen in die SPD zu stärken“, bekennt Dulig.

Im Herbst soll Doppelspitze gewählt werden

Die neue Parteispitze soll im Herbst gewählt werden. „Ich gehe davon aus, dass es auch in Sachsen auf eine SPD-Doppelspitze hinauslaufen wird“, sagt Dulig der LVZ. Schon vor seiner Entscheidung sei überlegt worden, mit einer Statutenänderungen auf dem nächsten Parteitag den Weg dafür frei zu machen.

Der scheidende Landesvorsitzende mahnt: „Ich habe jetzt ein Fenster geöffnet – daraus muss die Partei nun etwas machen.“ Deshalb werde er sich nicht in die Kandidatensuche einmischen. „Es geht aber nicht allein nur darum, wer an der Spitze steht, sondern wie in der Partei mit Verantwortung umgegangen wird“, gibt der Noch-Parteichef auch einen Einblick in die inneren Befindlichkeiten.

Koch und Mann könnten neues Führungsduo bilden

Unterdessen ist bereits die Nachfolgersuche entbrannt. Für den weiblichen Part in einer möglichen Doppelspitze kristallisiert sich die Juso-Vorsitzende Sophie Koch als Favoritin heraus. Die Dresdnerin hatte 2019 aufgrund des schlechten SPD-Wahlergebnisses den Sprung in den Landtag verpasst. Da die Jusos in Sachsen etwa ein Drittel der rund 5000 Parteimitglieder in Sachsen ausmachen, dürften ihre Chancen nicht schlecht stehen.

Als Duo-Partner wird aktuell der Leipziger SPD-Vorsitzende Holger Mann – Landtagsabgeordneter und auf dem Weg zu einem Bundestagsmandat – hoch gehandelt. Intern werden aber auch Generalsekretär Henning Homann und Fraktionschef Dirk Panter wegen ihrer Erfahrung ebenfalls als potenzielle Co-Vorsitzende angesehen.

Von Andreas Debski