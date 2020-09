Rackwitz

Liam ist gut drauf an diesem Donnerstagnachmittag, fünf Tage vor seinem Geburtstag. Er wuselt durch die Wohnung, hält den Besuch und die eigene Familie in Bewegung. Ein kleiner Hocker hat es ihm besonders angetan. Auf diesem klettert er unentwegt herum. Dabei wartet in seinem Kinderzimmer, nur einen Raum weiter, ein nagelneues Bett auf ihn. Ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, wenn man so will. Denn am 15. September, wird Liam fünf Jahre alt.

Gute und nicht so gute Tage

So aufgeweckt wie der junge Rackwitzer an diesem Tag ist, so schnell kann alles ins Gegenteil umschlagen. Liam hat das Schimke-Syndrom. Diese seltene Erbkrankheit, für die unter anderem Kleinwuchs und ein Immundefekt typisch sind, äußere sich bei ihm zudem in Form von starker Migräne mit Aura, erklärt Mama Annie Brückner. Dann könne sich Liam kaum mehr bewegen und liege für viele Stunden in seinem Bett.

Das Schimke-Syndrom Das Schimke-Syndrom ist eine Erbkrankheit, für die eine Symptomtrias aus Kleinwuchs, Immundefekt und nephrotischem Syndrom typisch ist. Ein nephrotisches Syndrom ist eine Kombination verschiedener Symptome, die ursächlich auf eine Schädigung der Nieren zurückgehen. Bei Liam zeigt sich das zum Beispiel in einem starken Eiweißverlust über den Urin. Die Multisystem-Krankheit Schimke-Syndrom wird autosomal-rezessiv vererbt – sie ist also sehr selten.

Bisher war dieses in Form eines Feuerwehrautos gestaltet, jedoch nicht besonders hoch. Das machte es für die Familie schwierig, wenn es Liam nicht gut ging. Für Mama Annie war es dann kaum möglich, sich einfach einmal zu ihrem Sohn zu legen. Um zu essen, musste Liam aus dem Bett gehoben werden. Das sollte sich ändern. Doch trotz mehrfacher Anträge bei der Krankenkasse blieb der Wunsch unerfüllt. Bis der Verein Herzensangelegenheit auf die Rackwitzer Familie aufmerksam wurde.

Der Verein Herzensangelegenheit

Mandy und Nico Brandtner haben den Verein zusammen mit einigen Partnern gegründet. Der Anlass ist kein einfacher: Das Paar aus dem Mansfelder Land hat vor zehn Jahren ihren Sohn Charly verloren. Nach einer Routineuntersuchung stellten Ärzte bei dem damals Zweijährigen die Diagnose Krebs im Stadium Vier. Kurz nach seinem fünften Geburtstag mussten die Eltern ihren Sohn gehen lassen.

Bereits während dieser Zeit haben Mandy und Nico Brandtner den Verein für krebskranke Kinder in Halle/Saale unterstützt. Vor eineinhalb Jahren haben sie dann den Verein Herzensangelegenheiten gegründet und erfüllen seither Wünsche. „Auch letzte“, sagt Nico Brandtner. Es seien große und kleine Anliegen – von einer Apple-Watch, einem Hubschrauberflug und Besuch an der Ostsee bis zum Führerschein. Der Verein finanziert sich über Spenden.

Erster Kontakt und Aufbau des Bettes innerhalb von zwei Wochen

Im Fall von Liam lehnte die Krankenkasse den Wunsch nach dem Bett, das den Alltag erleichtern soll, bisher ab. Begründung: Liam sei doch noch ein Kind. Sie genehmigte das Krankenbett nur temporär und für die anstehenden Hüft-Operationen. Doch das hätte für die Familie mehr Aufwand als Nutzen bedeutet, erklärt Annie Brückner. „Ich stelle doch keine Anträge, weil wir das Bett nicht brauchen“, sagt sie. Im Alltag, der herausfordernd ist, könne sie die Zeit besser einsetzen, als Formulare auszufüllen.

Jede Menge Platz: Liam und Schwester Jamie probieren das Geburtstagsgeschenk gleich aus. Quelle: Wolfgang Sens

„Er braucht es jetzt“, sagt Nico Brandtner. Und daher habe der Verein auch schnell gehandelt. Vor zwei Wochen sei Brandtner auf die Familie über das Internet aufmerksam geworden. Nahm Kontakt auf, es folgte ein langes Telefonat, dann ein Besuch mit seiner Frau in Rackwitz. Daraufhin bestellte der Verein das Bett beim Sanitätshaus rmcStolze, das sich ebenfalls an den Kosten beteiligte.

Platz für die Familie

Sie sei überrascht gewesen, wie schnell alles ging, sagt Annie Brückner. Als das Bett dann ebenfalls zügig fertig aufgebaut ist, steht Liam von dem kleinen Hocker auf, auf dem er mittlerweile Platz genommen hatte. Auf seinem neuen Bett entdeckt er sofort die Fernbedienung, denn die Lehne und Höhe sind verstellbar. Liam fährt soweit hoch, wie es nur geht. Und seine Familie kann nun bei ihm sein, wenn es einen schlechten Tag gibt.

Der Verein Herzensangelegenheit ist online unter www.herzengsangelegenheitev.de und auf facebook zu finden.

