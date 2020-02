Schlabitz-Gemälde in Eilenburg ist restauriert

Eilenburg

Im Jahr 1907 ist es entstanden und konnte nun dank Spenden von Eilenburgern restauriert werden – in Kürze ist das Bild „Ein säender Bauer in der Flusslandschaft vor der Stadtsilhouette von Eilenburg“, das seinen Platz über der Eingangstür der Aula im Gebäude der Volkshochschule am Dr.-Külz-Ring hat, wieder zu sehen. Gemalt hat es Adolf Schlabitz, jener Künstler, der 1907 für das damalige Realgymnasium der Stadt Eilenburg, später Martin-Rinckart-Gymnasium und heute Sitz der Volkshochschule, das Monumentalgemälde „ Martin Rinckarts Bittgottesdienst“ geschaffen hat, das einen Großteil der Bühnenwand einnimmt.

Nachmittag der offenen Tür

Anlass für die erste Präsentation nach der Restaurierung ist der Nachmittag der offenen Tür, zu dem die Volkshochschule Nordsachsen am 26. Februar zwischen 14 und 17 Uhr einlädt. Dann will die Stadt Eilenburg für ein zweites Projekt werben, das nun angegangen wird.

Kleine Teilbereiche wurden bereits freigelegt. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Spender machten die Arbeiten erst möglich

Eingeladen sind an diesem Tag auch die zehn Spender, die mit 2187 Euro über die Hälfte der Kosten in Höhe von 3496 Euro beigesteuert und somit die notwendigen Arbeiten an dem Bild überhaupt erst ermöglicht haben. Der Rest wurde mit Mitteln aus dem Stadtentwicklungsfonds finanziert, die das lokale Gremium zur Vergabe und Bewirtschaftung Anfang Oktober unter eben dieser Voraussetzung freigegeben hatte.

Foto von circa 1908 aus der Aula des Gebäudes im Dr.-Külz-Ring 9 (jetzt Volkshochschule). Dort sind in den oberen Wandbereichen Malereien zu sehen, die in den folgenden Jahrzehnten mehrfach überstrichen wurden. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Wer hat noch Fotos von der einstigen Wandbemalung?

Nachdem im einstigen Gymnasium der Brandschutz seit 2013 nach und nach erneuert wurde, beseitigten Spezialisten im vergangenen Jahr in der Aula Schäden an der Vertäfelung. Die Stadtverwaltung plant nun weitere Arbeiten und benötigt dafür Bild- und Informationsmaterial, das bei der weiteren Restaurierung helfen könnte. „Es geht um Malereien in den oberen Wandbereichen, die in den folgenden Jahrzehnten mehrfach überstrichen wurden. Wir haben kleine Teilbereiche freilegen können, worauf diese zu sehen sind. Da die Freilegung aber sehr aufwendig und aufgrund der mehrfach überstrichenen Flächen sehr kompliziert ist, sind die genauen Geometrien dieser Malereien schwer feststellbar. Daher würden uns alte Fotos aus dieser Zeit sehr interessieren“, sagt Steffen Vogt vom Fachbereich Bau. „Vielleicht hat noch jemand Fotos aus den 10er-, 20er- oder 30er-Jahren, auf denen man die Bemalung erkennen kann“, fügt er hinzu.

Ein freigelegter Teilbereich der Wandmalereien. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Denkbar wäre es dann, ein größeres Teilstück von Experten wieder so freilegen zu lassen, dass die Öffentlichkeit es sehen kann. „In Gänze wird das sicher nicht möglich sein. Aber dazu müssten wir eben wissen, wie die Bemalung mal ausgesehen hat.“

Kleine Teilbereiche wurden freigelegt. Quelle: Stadtverwaltung Eilenburg

Wer Bild- oder Info-Material besitzt, kann das gern zum Nachmittag der offenen Tür mitbringen: 26. Februar, 14 bis 17 Uhr.

Von Kathrin Kabelitz