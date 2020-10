Schlaganfall mit 27: René Goldschmidt aus Eilenburg erzählt von seinem Schicksal

Eilenburg

Das Jahr 1998 war prägend für René Goldschmidt. Dem damals 27-Jährigen ging es nicht gut. Er hatte eine private Trennung hinter sich, die ihn psychisch und bald auch physisch belastete. Goldschmidt ist 2,02 Meter groß, hatte aber seinerzeit enorm an Gewicht verloren; er wog nur noch 60 Kilogramm, aß wenig, schlief schlecht. Es gab Nächte, in denen er schweißgebadet aufwachte. Schmerzen am hinteren Bein plagten ihn außerdem. Und der Blutdruck spielte verrückt. 220 zu 110 hatte er mitunter – viel zu hoch! Doch Goldschmidt ignorierte das alles. Bis jener Tag kam, der ihn völlig aus der Bahn warf.

Diagnose: Schlaganfall

Ein Arzt misst den Blutdruck einer Patientin. Beide Blutdruck-Messwerte können ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall anzeigen. Quelle: dpa

Es war ein Tag im Dezember und René Goldschmidt ging wie gewohnt seiner Arbeit nach. Er war damals in der Außenstelle der Rentenversicherungsanstalt auf dem Eilenburger Berg tätig. Dort passierte dann, was hätte nicht passieren sollen: „Beim Kopieren auf der Arbeit bin ich einfach umgekippt. Von da an weiß ich nichts mehr“, sagt der heute 49-Jährige. Seine Kollegen alarmierten sofort den Rettungsdienst. Und da das Krankenhaus gleich in der Nähe war, ging alles ganz schnell. Die Diagnose: Schlaganfall.

Sprachvermögen verloren

René Goldschmidt kam zunächst ins Eilenburger Krankenhaus und wurde von dort sofort in die Uni-Klinik nach Leipzig gebracht. Was folgte, war eine schwere Zeit für ihn: „Ich konnte nicht mehr sprechen und nicht mehr laufen“, erzählt er. Ein Zustand, der ihn hart getroffen hat, den er aber nicht einfach so hinnehmen wollte. René Goldschmidt hat sich das Gehen und Sprechen in einem langwierigen Prozess und mit Hilfe von Experten wieder beigebracht, wenngleich eine Spastik im Arm geblieben und das Gehen leicht eingeschränkt ist. Noch heute bekommt er regelmäßig Ergo- und Physiotherapie.

Schlaganfall kann jeden treffen

„Man muss wollen. Dann wird das auch wieder“, sagt er und macht so anderen Mut, die in einer vergleichbaren Situation sind. Er wollte zwei Jahre nach seinem Schlaganfall sogar wieder arbeiten. Doch „die ganze Situation überforderte mich. Ich war schnell total überlastet“. Schließlich stellte der Beschäftigte bei der Rentenversicherungsanstalt selbst einen Antrag auf Rente – und bekam ihn genehmigt. Seither ist er Rentner. Doch kann das mit Anfang 30 alles im Leben sein? Für René Goldschmidt war es das nicht.

Gesundheitstipp - Einem Verdacht auf einen Schlaganfall können auch medizinisch nicht ausgebildete Personen mit dem sog. Fast-Test nachgehen. Quelle: Muldentalkliniken

Drei Jahre nach seinem Schlaganfall wurde er Mitglied im Aphasiker-Zentrum Nordsachsen in Bad Düben. Unter Aphasie versteht man den Verlust des Sprechvermögens oder Sprachverstehens infolge einer Erkrankung des Sprachzentrums im Gehirn. Heute ist er der Vorsitzende des gleichnamigen Vereins, der rund 70 Mitglieder zählt, und unterstützt die Frauen und Männer, die zum Teil auch einen Schlaganfall erlitten haben wie er. „Das kann jeden treffen, egal wie alt man ist“, weiß René Goldschmidt. In seinem Verein gibt es auch junge Betroffene zwischen 40 und 50, wenngleich die Mehrzahl der Mitglieder 60, 70 Jahre und älter sind. Er habe damals auch nicht gedacht, dass ihn sprichwörtlich der Schlag treffen würde. Mit 27 Jahren einen Schlaganfall? Das ist doch eher untypisch, aber leider nicht unmöglich. Rückblickend sagt er, dass er die Symptome wie Schwitzen in der Nacht, zu hoher Blutdruck oder auch die Schmerzen, die er im Bein hatte, hätte ernst nehmen sollen. Besonders „zu hoher Blutdruck ist ein akutes Signal für einen Schlaganfall“, weiß er.

Betroffene tauschen sich aus

Die Arbeit im Selbsthilfe-Verein bestärkt René Goldschmidt bis heute. „Im Verein tauschen wir uns über die Krankheit aus und geben Hilfestellungen, zum Beispiel beim Ausfüllen von Anträgen.“ Einmal im Jahr gehen Mitglieder mit einem Bus auf die Reise und unternehmen Freizeitaktivitäten. Und jede Woche bieten er und Karin Bolduan aus Bad Düben Sprechstunden an, zudem gibt es die Treffen der Selbsthilfegruppen in Eilenburg und Bad Düben.

René Goldschmidt steht wieder mitten im Leben – und genießt es auch. Man sieht ihn öfter in der Stadt spazieren oder auf einer Bank sitzend mit anderen im Gespräch. „Mir geht es gut. Ich brauche nicht viel“, sagt er und lächelt.

Sprechstunden in Bad Düben

Sprechstunden im Aphasikerzentrum im Mediclin Reha-Zentrum in Bad Düben sind Montag und Mittwoch von 9 bis 15 Uhr. Die Eilenburger Selbsthilfegruppe trifft sich jeden letzten Freitag im Monat von 14 bis 16 Uhr. Weitere Infos unter der Nummer 034243 792612.

Zahlen und Fakten zum Schlaganfall Schlaganfälle sind die zweithäufigste Todesursache weltweit und eine der häufigsten Ursachen für Behinderungen im Erwachsenenalter. Aufgrund der immer besseren Versorgung sinkt die Sterblichkeit von Schlaganfallpatienten in Deutschland zwar, und auch das Pro-Kopf-Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, nimmt ab. Dennoch rechnen Experten angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung mit steigenden absoluten Erkrankungszahlen. Jedes Jahr erleiden rund 260 000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Bis zu 40 Prozent der Überlebenden tragen bleibende Beeinträchtigungen davon.Obwohl Schlaganfälle in jedem Alter auftreten können, ist der typische Schlaganfallpatient eher älter: Bei unter 55-Jährigen liegt das jährliche Erkrankungsrisiko unter ein Prozent, danach steigt es deutlich bis auf rund sechs Prozent bei den über 75-Jährigen an. 85 Prozent der Schlaganfälle gehen auf den Verschluss eines Blutgefäßes im Gehirn zurück. Bei fast allen übrigen Fällen ist eine Blutung im Gehirn der Auslöser. Seltene Ursachen können Stoffwechselerkrankungen oder Migräne sein, so die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft.

Von Nico Fliegner