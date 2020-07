Schlangenalarm: Kameraden aus Mutzschen und Oschatz bändigen heimische Reptilien

Oschatz/Mutzschen

Schlangenalarm vor den Toren von Wermsdorf. Den Sonnabendvormittag hätten sich einige Mitglieder der Feuerwehr Mutzschen sicherlich anders vorgestellt. Statt mit Familie den Wochenendeinkauf zu erledigen oder den Garten zu gießen, wurden sie zu einem Schlangen-Einsatz in den Mutzschner Ortsteil Wagelwitz gerufen.

1,2 Meter langes Prachtexemplar

Dort hatte sich ein stattliches Exemplar einer Ringelnatter in den Hauseingang eines Grundstücks verirrt. Das allein wäre sicherlich kein Problem, wenn nicht der Grundstückseigentümer unter einen Schlangenphobie leiden würde und das Tier daher nicht selbst in Freiheit entlassen konnte. Aus diesem Grund wurden die Mutzschener Feuerwehr und der ortsansässige Jagdpächter zu Hilfe gerufen. Fast schon routiniert konnte ein Kamerad der Feuerwehr die zusammengeringelte Schlange mit einem Greifer packen und in einen Eimer bugsieren. „Die Schlange hatte ungefähre eine Länge von 1,20 Meter und war am Ende ganz schön garstig“, berichtet der Mutzschner Wehrleiter Markus Beiler. Anschließend wurde die Ringelnatter wohlbehalten am Uferstreifen eines Teiches ausgesetzt. „Das Tier erfreute sich bester Gesundheit und schlängelte sich schlussendlich durch ein Gebüsch davon“, berichtet die Mutzschener Feuerwehr. Feuerwehreinsätze mit Schlangen gehören in Mutzschen wie bei anderen Feuerwehren zwar zu den Einzelfällen, kommen aber häufiger vor als angenommen.

Anzeige

Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass es einen ähnlichen Fall in Oschatz gab. Im September 2019 hatte es sich eine Ringelnatter im Oschatzer Lotto- und Zeitschriftenshop von Sylke Zeller in der Bahnhofstraße gemütlich gemacht. Das Tier war offenbar ganz gezielt, als ein Kunde die Ladentür öffnete, in den Verkaufsraum geschlängelt und hatte sich unter einem Regal verkrochen. Ungeübte hätten keine Chance gehabt, das Tier ohne Schaden aus den Laden zu entfernen. Damals kam der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke mit seinen Kameraden zum Einsatz.

Weitere LVZ+ Artikel

Ringelnatter in der Handtasche

„Die Ringelnatter war schon sehr angriffslustig“, bestätigte seinerzeit der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz Lars Natzke. Einer der sechs Feuerwehrmänner, die bei diesem Einsatz dabei gewesen waren, konnte die Ringelnatter fangen. Er war mit einem Handschuh geschützt. „Mit einem beherzten Griff hinter den Kopf hat er die Schlange gepackt – und dann ab in den Karton“, so Natzke. Eine Spezialzange, die von der Feuerwehr für solche Fälle mitgeführt wird, musste nicht eingesetzt werden. Und was wurde damals aus der Ringelnatter, die gesetzlich unter Schutz steht? „Die Kameraden haben die Ringelnatter nach dem Einsatz im Wald ausgesetzt“, so Natzke, der schätzte, dass die Schlange damals etwa 40 Zentimeter lang war.

Für die Oschatzer Feuerwehrleute gehört die Tierrettung jahreszeitlich zum Tagesgeschäft. Der Schlangenalarm vom September 2019 war nicht der erste derartige Einsatz. Davor gab es bereits eine Schlangenbergung, die sich zufälligerweise auch in einer Wohnung in der Oschatzer Bahnhofstraße abspielte. Damals wurden die Kameraden zu einer Frau gerufen, in deren Handtasche es sich ebenfalls eine Schlange gemütlich gemacht hatte, natürlich mit großem Schreckeffekt für die Besitzerin. Wahrscheinlich handelte es sich dabei gleichfalls um eine Ringelnatter. Nach Befragung der Frau konnte geklärt werden, wie das Reptil in die Handtasche gekommen war. Da die solcherart Erschreckte zuvor in einem Freibad war, hatte sich die Schlange womöglich dort in einem unbeobachteten Moment in die Tasche geschlichen.

Von Hagen Rösner