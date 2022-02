Leipzig

Schlechte Nachrichten für Verbraucher: Jede zweite Firma in Deutschland sieht sich gezwungen, die Preise zu erhöhen. Grund dafür sind die gestiegenen Energie- und Beschaffungskosten. Das geht aus der Konjunkturprognose des Ifo-Instituts hervor.

Die Auswirkungen werden auch in Sachsen und Thüringen zu spüren sein, sagt Joachim Ragnitz, Vize-Chef der Ifo-Niederlassung Dresden. „Die sächsischen Unternehmen haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die Unternehmen in Deutschland insgesamt auch. Dementsprechend werden auch die hiesigen Firmen ihre Preise wohl anheben“, erklärt der Wissenschaftler. Da die Produkte, die die Sachsen konsumieren, von überall her kommen, sei mit einer Preissteigerung auf breiter Front zu rechnen.

Ifo rechnet bei Lieferproblemen mit Normalisierung

Ragnitz spricht von einem Anstieg der Vorleistungspreise. „Diese beruht zum einen auf dem geradezu dramatischen Anstieg der Energiepreise, zum anderen auf Preisanstiegen bei importierten Gütern, die aufgrund von Lieferengpässen teurer geworden sind.“ Bei den Lieferengpässen rechne das Ifo mit einer Normalisierung der Situation im Verlaufe des Jahres, bei den Energiepreisen sei eine baldige Entspannung nicht zu erwarten. Die Wissenschaftler rechnen in diesem Jahr mit einer Inflationsrate von vier Prozent.

Steigende Energiepreise belasten das Handwerk

Betroffen sind auch Dienstleistungen. Die gestiegenen Preise für Sprit und Energie machen zunehmend auch dem sächsischen Handwerk zu schaffen, wie Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Leipzig, sagt. Ob Bäckerei oder Tischlerei – der Kostendruck sei immens. Die Firmen kämen an einer Preiserhöhung gar nicht vorbei, sonst könnten sie nicht mehr vernünftig wirtschaften. Das trifft laut Lux auch auf das Bauhaupt- und Ausbaugewerk zu. „Rund 60 Prozent unserer Mitgliedsbetriebe kommen aus diesem Bereich. Und bauen heißt transportieren.“ Er rechnet mit Blick auf die „Rekordpreise an den Tankstellen“ damit, dass sich das Bauen weiter verteuern wird. „Dass dieser Kostendruck absehbar nachlässt, kann ich gegenwärtig nicht erkennen“, so Lux.

Alle Branchen von massiven Kostensteigerungen betroffen

„Die massiven Kostensteigerungen bei Energie, Material, Teilen oder für Logistikleistungen treffen quasi alle Branchen“, heißt es bei den Industrie- und Handelskammern in Sachsen. Nach den jüngsten IHK-Erhebungen bestätigen das Ifo: Demnach gehen 52 Prozent der in Sachsen befragten Unternehmen von Preiserhöhungen für ihre Produkte und Leistungen aus. Allerdings rechnen auch 38 Prozent damit, dass keine Kostenweitergabe möglich sein wird. „Als Reaktionen werden daher die Reduzierung des Produkt- und Leistungsangebots und die Auslagerung von Tätigkeiten an andere Firmen im In- und Ausland in Erwägung gezogen.“

Zudem werde die Kauflaune der Verbraucher weiter sinken, glaubt René Glaser, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes (HDE) Sachsen. Die Branche leide bereits jetzt schon massiv. Glaser verweist auf das HDE-Konsumbarometer. Daraus geht hervor, dass die anhaltenden Corona-Maßnahmen der „Verbraucherstimmung im Februar einen weiteren Dämpfer“ verpasst haben. Der Index sei bereits den dritten Monat in Folge gesunken. Viele Einzelhändler kämpften ums Überleben.

Von Andreas Dunte und Barbara Stock