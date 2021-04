Leipzig/Dresden

Für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen kommt die angekündigte Schließung vieler Corona-Impfzentren zu früh. Noch immer sei der Frust bei der Terminvergabe für viele Menschen groß, teilte das DRK mit. Dabei gehe es nicht darum, dass „wir Impfzentren als neues Betätigungsfeld entdeckt haben“, betonte der Betreiber von aktuell 13 Einrichtungen im Freistaat. Während momentan die Impfung für alle ohne bürokratische Hürden in Aussicht gestellt und Lockerungen für geimpfte Menschen diskutiert werden, sei es zu früh, „die Impf-Infrastruktur bereits vor den Urlaubsmonaten herunterzufahren“.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, dass über den bislang ausgehandelten Zeitraum bis Ende Juni hinaus nur noch die drei Impfzentren in Leipzig, Dresden und Chemnitz geöffnet bleiben sollen. Zudem blieben die 30 mobilen Impfteams im Einsatz, die vor allem zur Versorgung der Bevölkerung auf dem Lande dienen. Darüber hinaus setzt die Landesregierung auf die Hausarztpraxen. „Die Ärzte sind eine tragende Säule des Impfkonzepts“, so Köpping. Deshalb bitte sie alle Medizinerinnen und Mediziner, die noch nicht mitimpfen, sich anzumelden.

Ministerium: Breite Impf-Infrastruktur

„Schon jetzt impfen über 1800 Arztpraxen. Weitere Haus- und Fachärzte werden dazu kommen“, reagierte das Sozialministerium Sachsen auf die Kritik des DRK. „Auch die Medizinischen Versorgungszentren, Krankenhäuser, Betriebsärzte und mobilen Teams impfen bereits oder beginnen demnächst damit. Damit haben wir eine breite Basis und eine leistungsfähige Infrastruktur für die Corona-Schutzimpfung.“ Das DRK sei in die Entscheidung der Staatsregierung einbezogen gewesen.

Laut DRK können aktuell pro Tag 14.500 Termine in den Impfzentren durchgeführt werden, die mobilen Teams schaffen zusätzlich rund 3500 Impfungen täglich. Damit seien die Kapazitäten ausgeschöpft. Weil alle Impfwilligen ihre zweite Dosis am Ort ihrer Erstimpfung erhalten, könnten zudem bereits ab Anfang Juni – also einige Wochen vor der offiziellen Schließung der Zentren – außerhalb der Großstädte schon keine Erstimpfungen mehr erteilt werden.

Planungssicherheit positiv

DRK-Sprecher Kai Kranich begrüßte in einem Gespräch mit MDR Aktuell zumindest die Planungssicherheit, die mit der Entscheidung der Landesregierung verbunden sei – beispielsweise für die Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten. Der Beschluss müsse nun hingenommen und umgesetzt werden.

„Wir haben leidvoll erfahren, was es bedeutet, wenn Erwartungen geweckt werden, die praktisch nicht umsetzbar sind, weil die Ressourcen dafür fehlen“, heißt es in einer Mitteilung des DRK. „Die Mitarbeitenden in den Impfzentren und auch an den Telefonen können darüber traurige und verstörende Geschichten erzählen.“

Von Josephine Heinze