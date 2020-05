Das Schloss in Zschepplin bekommt eine neue Fassade. Die Eigentümer investieren zwar in die Sanierung, lassen die Öffentlichkeit aber außen vor. Ein echter Schandfleck im Ortskern war das Stallgebäude des Rittergutes. Doch jetzt verwandelt es Uwe Weigelt mit Leader-Mitteln in ein Schmuckstück.