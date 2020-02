Schnaditzer liest in Düben aus seinem ersten Roman

Bad Düben

Vor gut zwei Jahren zog sich der langjährige Unternehmer Rainer Strohmann aus dem Geschäftsleben zurück und genießt seitdem seinen wohlverdienten Ruhestand. Doch von Ruhe kann in seinem Fall nicht die Rede sein, denn er arbeitetet unermüdlich an seinem Schreibtisch. Was kaum jemand aus seinem Umfeld wusste: Im Inneren des Schnaditzers ruhte Jahrzehnte lang eine intensive Leidenschaft, die aus zeitlichen Gründen verborgen blieb. Doch nun outet sich Rainer Strohmann als Schriftsteller, dessen zweiter Roman bereits kurz vor der Fertigstellung steht.

Rückendeckung erhält Rainer Strohmann von seiner Frau Petra, die ihm bei der Textbearbeitung am Computer behilflich ist. Quelle: Heike Nyari

Drei Lesungen in Bad Düben und Eilenburg

Nun geht es Schlag auf Schlag, denn wie sagt man so schön? „Klappern gehört zum Handwerk“. Deswegen stehen aktuell drei Lesungen für Rainer Strohmann auf dem Plan, der Eintritt ist jeweils frei. Am Dienstag, dem 25. Februar, wird um 14 Uhr in die Bad Dübener Seniorenbegegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt eingeladen. Gastgeber sind die Bad Dübener Bibliothek und der Frauenverein „Elfriede Richter“ sowie das betreute Wohnen. Dann geht es auf nach Eilenburg. Am 15. März ist Rainer Strohmann zu Gast in der neuen städtischen Bibliothek im Roten Hirsch, der Beginn ist 15 Uhr. Am 16. April liest der Schnaditzer dann noch einmal in der Bad Dübener Seniorenbegegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsen.

Einblick in das Berlin der DDR um 1968

Rainer Strohmanns Erstlingswerk trägt den scheinbar provokanten Titel „Die wilden Schweine von Berlin“. Der Roman begleitet den 17-jährigen Michael Salzmann aus Leipzig nach Neunhagen. Der junge Mann absolviert nördlich von Berlin eine Ausbildung mit Abitur in der Landwirtschaft. „Befreit vom elterlichen Hause, beginnt Michael, die Welt für sich als Erwachsener zu entdecken und lernt dort seine neuen Freunde kennen“, verrät der frisch gebackene Schriftsteller. Der Leser bekommt einen Einblick in den Ausbildungsalltag in Stall und Klassenzimmer und begleitet die Jungen auf Feten und in Kneipen sowie bei der Suche nach der ganz großen Liebe. Es gelingt Rainer Strohmann, die wilde Zeit auf dem Weg zum Erwachsenwerden mit dem Einblick in das Berlin der DDR um 1968 kurzweilig und humorvoll miteinander zu verbinden.

Einige der Gedichte, die der junge Strohmann bereits vor Jahrzehnten verfasste. Quelle: Heike Nyari

Zweites Buch auch schon fast fertig

Rainer Strohmann wurde 1951 in Leipzig geboren. Der studierte Agraringenieur ist verheiratet, hat vier Töchter und lebt seit 1982 in Schnaditz. Der Roman enthält leicht autobiografische Züge. Das zweite Buch, das bereits kurz vor der Fertigstellung steht, soll „Schweine auf hoher See“ heißen. Darin begibt sich der Leser mit den Protagonisten auf eine große Schiffsreise, die von Rostock aus bis nach Vietnam führt. Man darf also gespannt sein.

„Die wilden Schweine von Berlin“ erschien Ende letzten Jahres beim Karin Fischer Verlag (ISBN 978-3-8422-4678-2) und ist unter anderem in der Bad Dübener Buchhandlung zu haben.

Von Heike Nyari