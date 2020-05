Leipzig

Mamartus hat zum Wochenbeginn ganze Arbeit geleistet: Der erste der fünf Eisheiligen bescherte uns einen eiskalten Temperaturabsturz und dazu reichlich Regen. Auf dem Brocken im Harz wurde es sogar noch einmal richtig weiß: Bei minus zwei Grad fiel hier am Vormittage bereits Schnee.

„Was für ein Start in die neue Woche“, staunt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Entlang der Mainlinie hatte sich am frühen Montagmorgen ein kräftiges Regenband aufgebaut. An der Luftmassengrenze gab es immer wieder starke Niederschläge, die vor allem in Richtung Süden zogen. Und mit dem Starkregen sanken tagsüber die Temperaturen: Die Niederschläge gingen in mittleren und höheren Lagen in Schneeregen oder nassen Schnee über. „Die Schneefallgrenze lag nur noch um die 500 bis 700 Meter“, so Jung.

Die Webcam zeigt es: Der Bahnhof Brocken ist am Montagvormittag bereits weiß, bei zwei Grad minus viel mitten im Mai wieder Schnee. Quelle: HSB

Und selbst wo es nicht schneite, kam reichlich Nass vom Himmel herunter. Regional kamen in Thüringen und Sachsen 20 bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen. Lokal waren sogar bis zu 50 Liter Regen bis zum Abend möglich. Dazu kam der krasse Temperatursturz. Am Samstag und Sonntag war es in Sachsen in einigen Teilen noch gut 25 Grad warm, am Montag war es im Dauerregen bis zu 20 Grad kälter als am Wochenende.

Bodenfrost am Dienstag auch im Raum Leipzig

Und auch der zweite Eisheilige, Pankratius, ist nicht viel gnädiger: „Die kommende Nacht bringt im Süden teilweise Schneeflocken bis ganz runter. Morgen früh müssen wir in vielerorts – so auch im Raum Leipzig – mit Bodenfrost und sogar mit Luftfrost rechnen. Die Eisheiligen geben nicht nach“, so Jung.

Dafür lassen die Niederschläge nach: Ab morgen geht die Trockenheit wieder los und die könnte dann bis Monatsende Bestand haben. Ein neues Hoch („Quirinius“) zieht heran und sorgt für ruhiges Wetter. Dabei ist es vielfach sonnig, aber in den ersten Tagen auch noch sehr kühl mit Nachfrösten.

Erst zum Wochenende wird es dann wieder deutlich wärmer, nächste Woche sogar wieder mit einigen Sommertagen. Dann geht das freundliche Maiwetter in die nächste Runde!

Darum sind die Eisheiligen so gefährlich Der Pflanzen-Tod kommt nach lauen Frühlingstagen. Wenn dann nachts die Temperaturen noch mal in den Minusbereich abgleiten, so wie diese Woche, schadet das vielen Pflanzen auf Balkon, Terrasse und im Garten. Die Spätfröste habe es in sich: Denn die Pflanzen im Garten treiben nun schon von der Frühlingssonne angeregt aus, vieles blüht sogar schon. Daher können Spätfröste insbesondere im Obst-, Gemüse- und Weinbau Schäden verursachen. Eisheilige als Orientierungsdatum Das Ende der Spätfrost-Gefahr in Deutschland markieren traditionell die sogenannten Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai. Das sind die Gedenktage zu Ehren einiger Heiliger, nach denen statistisch betrachtet Minusgrade kaum noch vorkommen. In Norddeutschland gelten Mamertus, Pankratius und Servatius (11. bis 13. Mai) als Eisheilige. Im Süden und Südosten des Landes werden neben Pankratius und Servatius auch Bonifatius (14. Mai) und die „Kalte Sofia“ (15. Mai) dazu gezählt. Um sie herum wurden in der Vergangenheit zahlreiche Bauernregeln überliefert, die die Gartenregel festhalten: „Pflanze nie vor der kalten Sophie“ oder „Pankraz und Servaz sind zwei böse Brüder, was der Frühling gebracht, zerstören sie wieder“. Und besonders schön: „Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost“. Bereits Gepflanztes noch einmal schützen Für Hobbygärtner heißt es nun: Wer die warmen Tage bereits zum Pflanzen von frostempfindlichen Gemüse- und Blühpflanzen genutzt hat oder diese direkt ins Beet gesät hat, muss sie nun je nach örtlicher Temperaturentwicklung nachts noch mal mit einem Vlies, einem Laken oder etwas Zeitungspapier schützen. Auch kälteempfindliche Topfpflanzen werden am besten nur dann im Freien gelassen, wenn es warm genug ist - mit Temperaturen dauerhaft über zehn Grad. Und wenn dann doch noch mal wieder eine frostige Nacht droht, sollte das Grün wieder ins Haus geholt oder mit einem Vlies über Nacht warm eingepackt werden.

Von Olaf Majer