Suhl

Mit dem Ende der Winterferien in Thüringen sind die Wintersportmöglichkeiten im Thüringer Wald buchstäblich dahingeschmolzen. Langlauf ist zurzeit nur noch in der mit Kunstschnee belegten Skihalle möglich, wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte. Auch fast alle Skilifte für Alpinfahrer sind geschlossen. Lediglich in der Skiarena Silbersattel in Steinach und in Heubach bei Masserberg konnten Skifahrer auf Kunstschnee ihrem Hobby frönen. Bei frühlingshaften Temperaturen war am Sonntag auch auf dem 978 Meter hohen Schneekopf kaum noch etwas von Schnee zu sehen. Meteorologen wollen aber noch nicht von einem Ende des Winters sprechen.

„Es geht auf und ab mit den Temperaturen“, sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig am Sonntag. „In den nächsten Tagen erwarten wir wieder eine winterliche Episode mit Schnee in den Bergen.“ Viel Schnee soll aber nicht fallen. Ein beständiger Wintereinzug sei nicht ersichtlich. Dafür sollen die nächsten Tage sehr windig bleiben. Am kommenden Wochenende könne der Wind sogar wieder Sturmniveau erreichen, sagte Oehmichen.

Von LVZ