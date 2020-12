Leipzig/Dresden

Winterlich weiße Adventsstimmung dürfte am Wochenende in Sachsen nicht aufkommen. Der zweite Advent in Sachsen fällt eher grau und trüb aus. Schnee sei am Wochenende kaum zu erwarten, höchstens ein paar Flocken im Vogtland, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig.

Es werde auch deutlich milder, die Temperaturen können im Osten des Landes tagsüber auf zehn bis zwölf Grad ansteigen. Im Westen Sachsens fallen sie mit fünf bis sechs Grad etwas geringer aus. Nachts könne es leichten Frost geben.

Anzeige

Lesen Sie auch: Trübe Aussichten für Wintersportler in Leipzig und Umgebung

Kein Wintereinbruch für Sachsen in Sicht

Auch auf dem Fichtelberg, der höchsten Erhebung in Sachsen, falle die Schneedecke mit etwa drei Zentimetern sehr dünn aus.

Auch in der kommenden Woche werde der Winter in Sachsen nicht Einzug halten. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Aber es herrsche graues Wetter ohne nennenswerte Niederschläge.

Von RND/dpa