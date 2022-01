Leipzig

Nachdem das neue Jahr fast frühlingshaft startete – an mehreren Orten Sachsens war es am Neujahrstag so warm wie noch nie – ist das Wetter im Laufe der Woche zu gewohnt Ungemütlichem zurückgekehrt: Die Temperaturen sind deutlich gesunken und für das Wochenende meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einigen Regionen des Freistaats Schnee und Schneeregen. Auf der A72 bei Zwickau hat starker Schneefall am Samstagvormittag bereits für chaotische Verhältnisse gesorgt: So ereigneten sich in Fahrtrichtung Hof nach Polizeiangaben drei Unfälle, bei denen aber niemand verletzt wurde.

Neuschnee im oberen Erzgebirge und Vogtland

Für Leipzigerinnen und Leipziger lohnt es sich jedoch nicht, den Schlitten aus dem Keller zu holen – Schneeflocken werden nur vereinzelt am Sonntagmorgen vom Himmel fallen. Das sieht in manchen Regionen Sachsens anders aus: „Schnee gibt es am Wochenende in den Hochlagen des Erzgebirges, mit etwas Glück auch im oberen Vogtland“, erläutert Wilhelm Gürtler vom DWD in Leipzig-Holzhausen. Realistisch seien dort etwa ein bis vier Zentimeter Neuschnee.

Schneeregen in Leipzig

Leipzig hingegen bleibt am Samstag niederschlagsfrei, so der Meteorologe. „Am Vormittag wird es stark bewölkt, nachmittags lockert es auf und die Sonne zeigt sich für ein paar Stunden“, sagt Gürtler. Die erwarteten Höchstwerte werden bei drei bis vier Grad liegen. Für den Sonntagmorgen prognostiziert der Meteorologe Schneeregen in Leipzig, der jedoch schnell in einfachen Regen umschlagen wird. Nach einer kalten Nacht zum Sonntag mit bis zu minus zwei Grad, werden die Temperaturen am Tag schnell wieder in den positiven Bereich bis auf etwa vier Grad steigen. Vor Glätte wegen überfrierender Nässe warnt Gürtler am Wochenende daher vor allem in den Abend- und Nachtstunden.

Nächste Woche wechselhaft

Grund für den Wetterwechsel sei die kühlere maritim-geprägte Luft, die von West nach Ost ziehe, erklärt der Meteorologe. „Ab Montag wird es wechselhaft“, sagt er mit Blick auf die kommende Woche. Die Temperaturen bleiben im positiven Bereich, aber nachts werde es frostig. „Es hat ein bisschen was vom Herbst“, schließt Gürtler seinen Ausblick. Eine Woche Frühling, eine Woche Winter, dann kommt der Herbst – das Wetter bringt einen turbulenten Start ins neue Jahr.

Von Friederike Pick/flo