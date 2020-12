Leipzig

Gibt es ein Winter Wonderland zum Start ins neue Jahr? Zumindest stehen die Zeichen dafür günstig: Am 3. Januar zieht laut aktueller Wettermodelle ein Schneetief über Deutschland hinweg. Dabei soll es bis ganz runter Flockenwirbel geben.

Schneeschauer am Sonntag in Leipzig

Auch in der Region Leipzig könnte es danach am kommenden Sonntag tatsächlich mal wieder einen richtigen Wintertag geben, bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt sind Schneeschauer vorhergesagt. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net bestätigt: „Das sieht selbst fürs Flachland gut aus. Insgesamt wird es ein bis zwei Grad kälter sein als bisher. Daher kann es auch für Schnee bis ganz runter reichen.“ Zu verdanken haben wir den möglichen Wintereinbruch einem Schneetief, das aus dem Süden heranzieht. Der Schneefall wird dabei einmal Deutschland überqueren. Nur ganz im Norden bleibt es mit 3 bis 4 Grad noch recht mild. Dort wird es eher Schneeregen oder Regen geben. Im Rest des Landes kann es aber zumindest für einige Stunden weiß werden.

Die Wetterlage am Sonntagvormittag: Das Schneetief (lila/rosa) zieht einmal von Süd nach Nord über Deutschland hinweg, es kann bis ganz runter Schneeflocken geben. Quelle: wetter.net/wxcharts.com

Für Rodelpartie reichts im Flachland wohl nicht

Kleiner Wermutstropfen: Für eine Schlittenpartie wird es im Flachland wohl nicht reichen. Dafür ist die erwartete Schneemenge zu gering. „Erst ab 200 Meter Höhe kann sich an einigen Orten eine richtige Schneedecke bilden“, so Meteorologe Jung. Ob der Januar tatsächlich zum echten Wintermonat wird, ist noch unsicher. Das US-Wettermodell geht von einem eher zu warmen Januar aus – etwa zwei Grad sollen die Temperaturen über dem langjährigen Durchschnitt liegen. Das europäische Wettermodell macht dagegen Ski- und Rodelfans etwas Hoffnung und sieht zumindest für die erste Januarhälfte etwas kühlere Temperaturen als sonst üblich.

Wettertrend: Erste Januarwoche winterlich kühl

Im Raum Leipzig wird es nach der Wetter.net-Vorhersage in der ersten kompletten Januar-Woche recht kühl. Die Tageshöchstwerte bleiben meist rund um den Gefrierpunkt hängen oder liegen nur ganz knapp darüber. Die Nachtfröste erreichen Werte von bis zu minus fünf oder minus sechs Grad. Allerdings: Neue Schneefälle sind kaum noch in Sicht. Lediglich am Montag kann es noch zeitweise etwas schneien oder schneeregnen. Bis Wochenmitte bleibt es dann oft sonnig, danach dominieren die Wolken oder der Hochnebel.

Immerhin aber könnte zumindest der Trend zu immer wärmerer Wintermonaten erstmals seit längerem durchbrochen werden. Denn auch der Dezember 2020 fiel erneut zu mild aus. Der letzte Monat des Jahres war rund 2,3 Grad wärmer als üblich. Im Jahr 2019 war der Dezember sogar 2,9 Grad zu warm und 2018 ebenfalls rund drei Grad wärmer als normal.

Schafft es sibirische Kätepeitsche auch zu uns?

Übrigens: Richtig kalt ist es derzeit in Sibirien. „Hier wurden am Dienstagmorgen in Oimjakon minus 57 Grad gemessen, die Kälte wird dort gerade immer strenger“, so Dominik Jung. In Novosibirsk wurden am Montag bereits minus 41 Grad gemessen. „Die Stadt liegt sehr weit westlich in Sibirien und ist normal nie so kalt. Das war ein einer Rekordtiefstwert für dieser Stadt und Region“, so der Wetterexperte.

Ob es die sibirische Kältepeitsche auch bis Deutschland schafft? Zu dieser Frage will Meteorologe Jung noch keine Prognose wagen. Aber auch er sagt: „Das Kältepolster wächst.“

Von Olaf Majer