Das Schneetief Tristan ist da und sorgt für heftiges Schneetreiben in Mitteldeutschland. In Sachsen fielen bis Sonntagmorgen bis zu 15 Zentimeter Schnee. Das größte Problem ist der starke Ostwind: Es drohen Schneeverwehungen bis zu einem Meter Höhe. Nächste Woche steckt Sachsen dann im Eiskeller. Die aktuelle Wetterprognose.

Hier schneit es am heftigsten: In einem breiten Streifen zieht das Schneetief Tristan am Sonntagvormittag auch über Sachsen hinweg. Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube