Schnellerer Kohleausstieg: Energieunternehmen bestehen auf vereinbartem Zeitplan

Leipzig

Vor dem Hintergrund eines fortschreitenden Klimawandels und gleichzeitig steigender Kohlendioxid-Preise wächst der Druck, früher aus der Energieversorgung durch die Braunkohle auszusteigen. Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) geht davon aus, dass zahlreiche Braunkohlekraftwerke früher vom Netz gehen werden als im Kohlekompromiss vorgesehen. Eine Auffassung, die auch die EU-Kommission vertritt.

„Da ist eine extreme Dynamik drin“

„Da ist eine extreme Dynamik drin“, sagte Günther aktuell der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist davon auszugehen, dass der Braunkohleausstieg marktgetrieben sehr viel schneller vonstatten gehen wird als das gesetzlich fixierte Ausstiegsdatum.“ Günther begründete das damit, dass sich immer mehr Investoren, Großunternehmen und Versicherer dem Ziel der Klimaneutralität verpflichteten, aber auch mit den steigenden CO2-Preisen.

Bund und Länder hatten sich Ende 2019 darauf geeinigt, den CO2-Preis ab Januar 2021 auf zunächst 25 Euro pro Tonne festzuzurren. Danach soll er bis 2025 schrittweise auf bis zu 55 Euro im Jahr steigen. Ab 2026 soll dann ein Preis zwischen mindestens 55 und höchstens 65 Euro pro Tonne gelten.

Leipzig baut neues Heizkraftwerk

Der Chemnitzer Energieversorger Eins beispielsweise erwägt, den letzten Block seines Heizkraftwerks, in dem Wärme und Strom aus Braunkohle gewonnen werden, bereits 2023 abzuschalten. Bisher war das erst für Ende 2029 geplant. Das Unternehmen begründet diese Überlegungen mit „massiven Verlusten“ infolge stark gestiegener CO2-Preise.

Auch in Leipzig wurde Ende 2020 der Grundstein für ein neues Heizkraftwerk (HKW) gelegt. „Mit dem Neubau des Heizkraftwerks Leipzig Süd sichern die Leipziger Stadtwerke die Energieversorgung und liefern zugleich einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele unserer Stadt“, so Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der auch Aufsichtsratsvorsitzender der Leipziger Gruppe ist. Er kündigte an, dass die Stadt damit früher aus der Versorgung mit fossilen Energien aussteigen will. Das HKW Süd soll Ende 2022 ans Netz gehen.

Geplantes Ende für Lippendorf 2035

In Sachsen wird nach bisherigen Plänen das Braunkohlekraftwerk Lippendorf südlich von Leipzig Ende 2035 stillgelegt, für die letzten beiden Blöcke des Kraftwerks Boxberg in der Lausitz ist das bis Ende 2038 – zum offiziell letzten Ausstiegsdatum – vorgesehen. Der Kraftwerksbetreiber Lausitz Energie Bergbau AG (Leag), der Boxberg allein und Lippendorf gemeinsam mit der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) betreibt, sagt, nach den Stilllegungen von Kraftwerken in der Wendezeit und umfangreichen Modernisierungen der letzten 30 Jahre sei dieser beschleunigte Ausstieg der finale Beitrag des Industriezweigs zur Erreichung der deutschen Klimaziele.

Der derzeitige Ausstiegspfad sähe vor, dass 2025 beginnend zunächst die 500-MW-Blöcke der Leag schrittweise vom Netz genommen werden. Dies soll teils im Rahmen einer zeitlich gestreckten Stilllegung erfolgen und bis Ende 2029 abgeschlossen sein. Die verbleibenden Kraftwerke sind 2035 und 2038 zur Stilllegung vorgesehen. In den Jahren 2026, 2029 und 2032 soll gemäß Kohleverstromungsbeendigungsgesetz überdies geprüft werden, ob Blöcke, die nach 2030 noch in Betrieb sind, drei Jahre früher stillgelegt werden könnten.

Leag stellt sich neu auf

Leag-Sprecher Steffen Herrmann sagt, der Zeitraum bis zum Ausstieg 2038 sei notwendig und gebe den Unternehmen und Revieren eine faire Chance, sich anzupassen. Als Unternehmen schaue man jedoch bereits nach vorne und konzentriere sich auf den Umbau der Leag. „Unser Ziel ist, uns von einem führenden Bergbau- und Kraftwerksbetreiber zu einem innovativen und vielseitigen Unternehmen für Energie, Infrastruktur und Service zu entwickeln, mit einem deutlich breiteren Erzeugungsportfolio, einem wachsenden Anteil Erneuerbarer Energien und einem ausgebauten Spektrum an Dienstleistungen“, so Herrmann.

Man wolle Gigawatt-Speicher und virtuelle Kraftwerke für den koordinierten und optimierten Energieeinsatz entwickeln. Darüber hinaus arbeite die Leag an Konzepten für sektorenübergreifende Anlagensysteme für Strom, Wärme und Mobilität, beispielsweise auf der Grundlage von Wasserstoff. Bis 2025 sollen so 300 bis 600 Megawatt erneuerbarer Energien ins Portfolio integriert werden. „Die Leag wird die Verpflichtungen aus dem heutigen Kerngeschäft verantwortungsvoll zu Ende führen. Gleichzeitig wird sie eine vielseitige Unternehmensgruppe sein, die breiter und dezentraler aufgestellt ist, als wir es heute kennen“, so der Sprecher.

EnviaM sieht keine Probleme

EnBW betont auf Anfrage, das Unternehmen habe sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden und stehe „hinter dem übergeordneten Ziel des Kohleausstiegs“. „Für die EnBW bedeutet der Vertrag, dass der einzige Braunkohleblock des Konzerns, der Block S des Kraftwerks Lippendorf, spätestens Ende 2035 ohne Entschädigung stillgelegt wird“, heißt es aus dem Unternehmen. Der vereinbarte Zeitplan bringe Planungssicherheit für den Standort Lippendorf sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Stromversorger wie beispielsweise EnviaM sehen dagegen keine Probleme bei einem früheren Ausstieg. „Wenn wir in Sachsen früher als geplant aus der Braunkohle aussteigen würden, hätte dies für die Strombeschaffung von enviaM kaum Auswirkungen, da wir unseren Strom bundesweit von verschiedenen Anbietern und an der Börse beziehen“, erläutert Sprecher Stefan Buscher. Grundsätzlich setzte sich der Strom, den das Unternehmen beschaffe, aus verschiedenen Energieträgern zusammen. Buscher: „Die Braunkohle ist nur einer davon.“

Söder will Ausstieg 2030

Zuletzt hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, den Kohlekompromiss nach der Bundestagswahl neu verhandeln zu wollen – mit dem Ziel einen Ausstieg bereits 2030 zu erreichen. Das war von seinem sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer (CDU) abgelehnt worden, mit der Begründung, einmal getroffene Vereinbarungen dürften nicht ständig infrage gestellt werden.

Dagegen kommt das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) in einer Studie zu dem Schluss, ein schnellerer Kohleausstieg würde auch zu einer schnelleren wirtschaftlichen Erholung in Deutschland führen. Dazu wurden verschiedene Szenarien berechnet. Luftverschmutzung, Landschafts- und Grundwassereingriffe sowie der Klimaschaden aus der Braunkohleförderung und -verbrennung müssten in die Kostenrechnung der Unternehmen eingehen, so das IWH. Erst dann ergäbe sich ein reeller Preis für die Förderung des fossilen Brennstoffs.

Von Roland Herold