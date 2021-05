Dresden

Martin Dulig ist nicht dafür bekannt, besonders schnell die Contenance zu verlieren. Umso bemerkenswerter war ein Auftritt des SPD-Landeschefs und Wirtschaftsministers in dieser Woche: Während der Kabinettspressekonferenz platzte ihm sprichwörtlich der Kragen. Er sei „äußerst ärgerlich“ und „wütend“, erklärte Dulig auf eine LVZ-Nachfrage – und dann brach es aus dem Zweiten stellvertretenden Regierungschef heraus: „Eine wichtige Zukunftsentscheidung ist an der CDU gescheitert. Sachsen verpasst damit eine Chance – den Schaden haben wir alle.“

Schnelleres Internet für mehr als 400.000 Haushalte

Konkret geht es um das sogenannte Graue-Flecken-Programm: Der Bund will Milliarden dafür ausgeben, damit insbesondere ländliche Regionen mit einem schnelleren Internet versorgt werden können – und Sachsen müsste sich mit 350 bis 400 Millionen Euro beteiligen. Pro Jahr werden momentan zwischen 35 und 40 Millionen Euro veranschlagt. Im Freistaat würden nach aktuellen Berechnungen 407.000 Haushalte profitieren, die bislang mit Übertragungsraten von unterhalb 200 Megabit pro Sekunde leben müssen, wobei davon jeder dritte Anschluss nicht einmal auf 100 Megabit pro Sekunde kommt.

Besonderer Bedarf in den Landkreisen Nord- und Mittelsachsen

Besonders großen Bedarf sieht das Wirtschaftsministerium in den Landkreisen Nord- und Mittelsachsen, aber auch im Vogtland, im Erzgebirge und in der Lausitz. In diesen Regionen hinken Datenleitungen in Firmen genauso wie bei Familien hinterher, die beispielsweise mit Kindern die Hausaufgaben beziehungsweise Distanzunterricht machen oder nur einen Film schauen wollen. Auch das aufgrund der Corona-Krise gepriesene Homeoffice lässt sich so nur schwerlich umsetzen.

CDU- und SPD-Minister streiten öffentlich ums Geld

An dieser Stelle wird die Geschichte nun richtig brisant: In der Landesregierung bestreitet niemand den dringenden Bedarf – allerdings gehen die Meinungen über die Finanzierung weit auseinander. Während Dulig gegen den großen Koalitionspartner CDU öffentlich austeilt und entsprechende Zusagen vom Finanzministerium einfordert, wird der Wirtschaftsminister zusehends selbst zur Zielscheibe der Kritik. Zunächst holten der Sächsische Städte- und Gemeindetag und der Sächsische Landkreistag gemeinsam aus und warfen Dulig vor, die Entwicklung verschlafen und falsche Prioritäten gesetzt zu haben. Schließlich geht es auch um die Eigenanteile, die von den Kommunen zu erbringen sein werden, und um deren Höhe ebenfalls gestritten wird.

Vorjohann: Keine Blankoschecks für Extra-Maßnahmen

In dieser Woche fühlte sich nun die brüskierte Staatskanzlei von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in der Pflicht zu reagieren: Es sei keineswegs so, dass „hier jemand etwas verhindern will“ – vielmehr müsse das Wirtschaftsministerium endlich liefern. Noch drastischer äußert sich Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) gegenüber der LVZ: „Wir können keine Blanko-Schecks für zusätzliche Maßnahmen ausstellen. Dies war allen Verhandlungspartnern des Haushaltes klar. Am Ende musste eine Priorisierung erfolgen, in deren Folge man sich im Wirtschaftsministerium für andere Maßnahmen entschieden hat.“ Aus diesem Grund müsse Dulig nun „erneut nachschärfen“, verlangt Vorjohann von seinem Kabinettskollegen und fügt spitzzüngig hinzu: „Wir sehen da auch genügend Spielräume.“

Koalitionsstreit wird immer erbitterter ausgetragen

Dass der Streit nun derart erbittert ausgetragen wird, hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist Dulig in den Haushaltsverhandlungen tatsächlich ein enges Korsett angelegt worden. Die Folge waren unter anderem die von der Koalition gewollte Konzentration auf den Öffentlichen Nahverkehr und Streichungen beim Straßenbau. Der SPD-Vorsitzende war in den Verhandlungen mehrmals kurz davor, den Tisch zu verlassen. Zum Zweiten hatte der Wirtschaftsminister allerdings mit seiner Strategie, einen Posten nachträglich im Haushalt unterzubringen, schon einmal Erfolg: Die Koalitionspartner CDU und Grüne akzeptierten das 50 Millionen Euro schwere Bildungsticket im Nachhinein. Doch diesmal, und das zum Dritten, wollen sie diesen Umweg auch aufgrund der neuerlichen Blutgrätsche nicht mitgehen. Zumal der Wirtschaftsminister, wie es intern heißt, bereits im November 2020 dazu aufgefordert worden sei, die Finanzierung der „Grauen Flecken“ zu klären.

Dulig: Sachsen verliert wertvolle Zeit und damit viel Geld

Deshalb ist ein Ende der gegenseitigen Schuldzuweisungen längst noch nicht absehbar – doch die Zeit drängt. Das Bundesprogramm ist am 26. April gestartet und folgt damit den „Weißen Flecken“. Es gehe nach dem „Windhund-Prinzip“, erhöht Dulig gegenüber der LVZ nochmals den Druck innerhalb der Koalition: Wer zuerst den Bedarf anmelde, bekomme das Geld. „Wir verlieren wertvolle Zeit. Bis wir soweit sind, haben andere Bundesländer längst ihre Anträge geschrieben“, mahnt der Wirtschaftsminister.

Stimmung in der Landesregierung könnte kaum schlechter sein

Dulig scheint auch gleich eine Lösung parat zu haben: Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses könnte das Graue-Flecken-Geld im entsprechenden Begleitgesetz kommende Woche im Landtag mitverabschiedet werden. Dieses Versprechen auf die Jahre ab 2023 würde zunächst kein Geld kosten. Doch darauf will sich insbesondere die CDU-Seite – auch mit Verweis auf rechtliche Bedenken aufgrund der Kurzfristigkeit – nicht einlassen. „Wir wissen heute schon, dass ab 2023 eine jährliche Lücke von zwei Milliarden Euro im Haushalt klafft und wir uns noch mitten in einer Pandemie befinden“, gibt der Finanzminister eine deutliche Abfuhr.

Die Stimmung in der Koalition könnte momentan also kaum schlechter sein. Die Leidtragenden dieser Auseinandersetzung sind letztlich 407.000 Haushalte in Sachsen, die weiterhin mit einem Internet in Schneckentempo leben müssen. Das Ende ist offen.

Von Andreas Debski