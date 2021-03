Schnelltests in Sachsen: Köpping kündigt massive Ausweitung an

Plauen/Leipzig

Rolf Keil, Landrat im Vogtland, gab die aktuellen dramatischen Zahlen am Abend bekannt. Am Dienstag lag die Inzidenz in seinem Kreis bei 232, im benachbarten Karlsbad (Tschechien) sogar bei weit über 1000. Bislang, so Keil, wurden im Vogtland 123 Mutationen des Coronavirus festgestellt worden – 25 Prozent aller in Sachsen bekannt gewordenen Mutationen. Grundschulen und Kitas mussten deshalb wieder schließen. Wie geht es also weiter im sächsischen Corona-Hotspot? In einer „Vogtland-Konferenz“, die live über Facebook übertragen wurde, hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) zuschalten lassen.

20 000 zusätzliche Schnelltests für Nordsachsen

Zuvor teilte Sozialministerin Petra Köpping mit, dass die besonders betroffenen Landkreise Vogtland und Nordsachsen zusätzlich 40 000 und 20 000 Schnelltests erhalten. „Wir müssen testen, testen, testen“, sagte Köpping. Kretschmer kündigte dann Palmer als einen Kommunalpolitiker an, von dem sich Sachsen gern inspirieren lasse. Schließlich habe ja der Freistaat seit 1990 die Kooperation mit Baden-Württemberg, die gerade bei der Übernahme des Schulsystems zum Erfolg geführt hätte.

Tübingen hat Schnelltests selbst bezahlt

Der Grünen-Politiker bestätigte dann Sachsen ausdrücklich darin, flächendeckende Schnelltests so zügig wie möglich einzuführen. „Beim Testen geht zwar die formale Inzidenz zunächst nach oben, aber die Pandemie ist damit in der Folge besser beherrschbar“, sagte Palmer in seinem kleinen Vortrag. Er selbst habe für seine Stadt die Tests in Altenheimen schon im September gestartet und „mit Geld aus der Stadtkasse bezahlt“. Grund: Das Land Baden-Württemberg wollte das finanziell nicht unterstützen.

Nur elf Covid-Fälle in Tübinger Uniklinik

Die kommunale Investition hat sich gelohnt, flächendeckende Corona-Ausbrüche in Altenheimen wie sie Sachsen schmerzhaft registrieren musste, blieben der Uni-Stadt am Neckar erspart. Nicht ohne Stolz verwies Palmer darauf, dass in seiner bundesweit bekannten Universitätsklinik (Maximall-Versorger, 8000 Beschäftigte) aktuell nur 11 Covid-Fälle behandelt werden, davon lediglich drei auf der Intensivstation. Das sei so gut wie keine Belastung für seine Stadt und die Region. „Wir kommen durch unsere Schnelltest mit dem Virus besser zurecht.“ Von 15 000 Tests im November (300 positiv) sei die Stadt im Februar weiter nach oben gegangen und habe keinen positiven Befund mehr.

Palmer: Muss unkompliziert gehen

Unter Beibehaltung der Corona-Regeln (Masken-Pflicht, Abstand) sei in Tübingen damit auch die Öffnung des Bildungssektors gelungen. Natürlich, so Palmer lasse sich eine begrenzte Stadt wie Tübingen nicht mit einem Landkreis vergleichen. Aber, so sein klares Credo, massenhafte und unkomplizierter Schnelltests bringen etwas im Kampf gegen die Pandemie. Das vernahm die Runde, die anschließend offen per Facebook diskutierte, mit großer Zustimmung. Regierungschef Kretschmer will das bei der Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch zu einem Schwerpunkt machen.

Von André Böhmer