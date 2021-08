Im beschaulichen Nebra im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt greift ein Leopard bei einem Fotoshooting ein Model an und verletzt die Frau schwer. Der Vorfall wirft viele Fragen auf.

Am Kopf gebissen

