Schock in Grimma – und die Frage: Was wird aus den Kindern?

Plüschtiere. Blumen. Brennende Kerzen. Vor dem Wohnblock in der Grimmaer Stecknadelallee stehen Zeugnisse einer Trauer, die unermesslich ist. Das Stadtgebiet Süd schien in einer Schockstarre. Hier waren in der Nacht zuvor ein Mädchen und ihre Mutter gestorben, die viele kannten. Die Spuren des verheerenden Brandes in der dritten Etage des Wohnblocks sind weithin sichtbar. Die Nachrichten, dass die Mutter noch versuchte, ihre Kinder aus der Brandhölle zu befreien, dann aber bewusstlos wurde und vor der Wohnungstür zusammenbrach, wühlt viele Nachbarn auf.

Siebenjähriger schwebt weiter in Lebensgefahr

Genauso wie die Meldung, dass der siebenjährige Sohn im Uniklinikum Leipzig nach wie vor ums Überleben kämpft. „Sein Zustand ist immer noch sehr kritisch“, erklärte Polizeisprecher Alexander Bertram. Die Bewohner des betroffenen Hauses konnten am Dienstag nur unter Sicherheitsvorkehrungen und nur für kurze Zeit in ihre Wohnungen. Das Haus war noch nicht wieder freigegeben worden, da nach toxikologischen Untersuchungen noch keine Entwarnung gegeben werden konnte.

Zur Galerie Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grimma-Süd sind ein achtjähriges Mädchen und seine 32-jährige Mutter ums Leben gekommen. Ein ein Jahr jüngerer Bruder schwebt in Lebensgefahr.

„Unsere Hoffnung, die Wohnungen am Dienstag wieder frei geben zu können, hat sich leider nicht erfüllt. Ein Gutachter war vor Ort und nahm Prüfungen vor. Denn es muss ausgeschlossen werden, dass sich noch toxische Stoffe im Haus befinden. Es werden Proben in einem Labor untersucht. Die Ergebnisse werden aber erst in ein paar Tagen vorliegen. Die Entscheidung liegt also in den Händen von Gutachtern“, ließ Katrin Hentschel von der zuständigen Grimmaer Wohnungs- und Baugenossenschaft (GWB) wissen.

Der zwölfjährige älteste Bruder ist in Obhut seiner Großeltern, zu denen die Kinder allesamt ein enges Verhältnis hatten. „Die Familie war intakt. Die Frau, die als alleinerziehende Mutter dreier Kinder sicher besonders gefordert war, stand fest im Leben und hat ihre Rolle taff gemeistert“, wusste Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger. Eine Mitarbeiterin des Sozialamtes war freundschaftlich mit der Frau verbunden, nachdem der Familienvater vor drei Jahren gestorben war.

Blumen und Kerzen vor dem Wohnblock sind Zeichen der Anteilnahme von Nachbarn, Freunden und Bekannten. Quelle: Frank Schmidt

Großeltern wollen die Lücke der Eltern füllen

Im Grimmaer Rathaus wird auch jetzt alles dafür getan, dass in der Betreuungsfrage des Zwölfjährigen und seines schwer verletzten Bruders schnell Lösungen geschaffen werden. Neben allen gesetzlichen Bedingungen, die es zu beachten gilt und die in Zuständigkeit des Landkreises fallen, ist es eine tröstliche Nachricht, dass „die Großeltern willens und in der Lage sind, die Lücke der Eltern für die Kinder zu füllen“, so Berger. „Dabei wollen wir Unterstützung anbieten“, versicherte der Oberbürgermeister.

Am Mittwoch soll eine Gesprächsrunde mit der Stadt, der Schule und den Großeltern stattfinden.

Landratsamt begleitet die Angehörigen

In solchen Ausnahmezuständen kommt die amtliche Unterstützung zum Tragen, teilte Brigitte Laux vom Landratsamt mit. „Wenn Kinder plötzlich verwaisen, unterstützt das Jugendamt und bietet den Angehörigen oder engen Bezugspersonen Hilfe bei den ersten Schritten an. Wichtig ist in solchen extremen Situationen, dass die Kinder möglichst in einem familiären oder vertrauten Umfeld bleiben und aufgefangen werden“, so Laux.

Das Jugendamt unterstütze dabei, indem zunächst die Vormundschaft übernommen wird, um alle Betroffenen zu entlasten – auch in der Trauerarbeit. Laux weiter: „Im Weiteren bestimmt ein Familiengericht einen Vormund. Entscheidend ist, ob diese Person gut für das Wohl des Kindes sorgen kann. Das können Verwandte sein oder andere enge Bezugspersonen. Auch hier wird geschaut: Wer kann die Verantwortung übernehmen, gibt es Entlastungsmöglichkeiten, wie kann eine gute Begleitung aussehen.“

Spendenkonto der Stadt Grimma Die Stadt Grimma hat ein Spendenkonto zur Hilfe für die Hinterbliebenen eingerichtet: IBAN: DE28 8605 0200 1010 0000 60 BIC: SOLADES1GRM, Sparkasse Muldental Verwendungszweck: Spende Stecknadelallee 8

Hilfswelle für die Familie rollt an

Neben aller Trauer und Fassungslosigkeit wächst in Grimma die Hilfsbereitschaft. Verschiedene Institutionen, Vereine und die Stadt haben sich zusammengeschlossen. Es wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Berger: „Wir wollen jetzt alles sammeln und sortieren und dann schauen, welche konkrete Hilfe Sinn hat. Der Lions Club Grimma hat schon signalisiert, der Familie kurz- und langfristig helfen zu wollen.“

Die Polizeidirektion Leipzig ermittelt unterdessen weiter. Zwar hatten Ermittler die Brandursache in einer unsachgemäßen Bedienung des Küchenherdes bereits ausgemacht. Zusätzlich würden aber noch Zeugenbefragungen laufen, die noch nicht ausgewertet sind, so Sprecher Alexander Bertram.

Von Thomas Lieb und Frank Schmidt