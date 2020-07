Schönwölkau: Alte Schmiede in Badrina öffnet für Gäste

Badrina

Dach, Zwischendecken, Fachwerk, Innenwände – es ist vollbracht und die alte Schmiede im Schönwölkauer Ortsteil Badrina ist wieder in Schuss gebracht. Während im Erdgeschoss die Werkstatt wie anno dazumal zu bestaunen ist, atmet und strahlt das Haus nun auch in der oberen Etage frühere Zeiten aus.

Liebevoll eingerichtet

Liebevoll und mit vielen Details ist das Wohnen um 1900 nachgestellt worden. Wer sich in der Schmiede umschaut, kann sich vorstellen, wie es damals so gewesen sein könnte mit dem Leben und Arbeiten auf dem Dorf. Ganz spür- und vor allem hörbar ist dies in der eigentlichen Schmiedewerkstatt. Die Transmission funktioniert zum Beispiel auch wieder, man kann wieder schleifen. Damit erzählt das Denkmal von früheren Zeiten. Das Haus in der Leipziger Straße von Badrina ist eine der wenigen fast original erhaltenen Dorfschmieden der weiteren Region. Bis in die 1950er-Jahre wurde der erstmals 1634 erwähnte Bau als Huf- und Wagenschmiede betrieben.

Im März 2020, kurz vor Corona, wurde in der oberen Etage noch restauriert. Quelle: Wolfgang Sens

Künftig soll man die Schmiede an jedem ersten Sonntag im Monat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besichtigen können. Aber auch wenn ein entsprechendes Schild „Schmiede offen“ vor dem Haus steht, darf man einen Besuch abstatten. Der Förderverein hofft auf viele neu- und wissbegierige Gäste in den alten Mauern.

Denkmal wird weiter entwickelt

Und der Förderverein wird zum Glück nicht müde, das Schmuckstück Schmiede weiter zu entwickeln. So sollen noch ein Garten und eine kleine Café-Ecke eingerichtet werden, die den Besuchern noch mehr schöne Momente auf dem Dorf bieten. „Wenn alles gut klappt, sind wir hoffentlich im Frühjahr fertig“, so Bärbel Westphal vom Verein. Da die Schmiede am Lutherweg und am wachsenden Gartenkulturpfad liegt, hofft der Verein auf einige Gäste.

Doch zunächst einmal gilt es, die Daumen zu drücken. Das Bau-Projekt Schmiede ist im Wettbewerb um den „Bundespreis für das Handwerk in der Denkmalpflege“, gehört damit zu 13 auserwählten Bewerbungen von knapp 50. Die Jury war am Dienstag zu Gast.

