Schönwölkau

Erstmalig seit 2002 geht das Direktmandat in Nordsachsen nicht an die Christdemokraten. AfD-Kandidat René Bochmann (52) zieht direkt in den Bundestag ein. Bei den Zweitstimmen siegt die AfD in Nordsachsen mit 27,2 Prozent vor der SPD (21,0) und der CDU (19,5). Die 2610-Einwohner-Gemeinde Schönwölkau gehörte einst zu den CDU-Hochburgen im Landkreis. Die LVZ sprach mit Bürgermeister Volker Tiefensee (64, CDU) über den Absturz und das katastrophale Wahlergebnis seiner Partei.

„Wähler wollten einen Politikwandel weg von der CDU“

Was sagt ihnen das Ergebnis mit dem Abstand von gut zwei Wochen?

Nur eine Partei hat gesagt, es soll alles so bleiben wie es ist. Es gibt keinen Klimawandel, wir fahren weiter Auto und so weiter. Und das war die AfD. Für mich der Grund, warum die zufriedenen Bürger keinen Wandel wollten. Bei den Zweitstimmen wollen die Wähler einen Politikwandel weg von der CDU.

Schönwölkau galt einst als CDU-Hochburg. Ein Besenstil mit einem CDU-Aufkleber, so hieß es, hätte hier jede Wahl für sich entschieden. Nicht die Bundestagswahl 2021. Was ist passiert?

Ich kann das Wählerverhalten nicht einschätzen. Das Ergebnis nicht nur in Schönwölkau, vor allem in Sachsen und bundesweit hat mich überrascht. Dass die CDU weniger Stimmen bekommt, war klar. So extrem hätte ich das nicht erwartet.

Sie sind seit 30 Jahren Bürgermeister, saßen 10 Jahre im Landtag, sind gefühlt in jedem Verein verankert und an jeder Spende beteiligt. Wie persönlich nehmen Sie das Ergebnis?

Ich nehme das gar nicht persönlich. Eine Bundestagswahl hat nichts mit einer Kommunalwahl zu tun. Das lässt sich nicht vergleichen.

„Es war eine Bundestagswahl“

Knapp 33 Prozent (Zweitstimme) haben hier AfD gewählt. Was heißt das für Sie als Bürgermeister? Was werfen Sie sich vor?

Nichts, das ist Bundespolitik. Die Bürger wollen keine Veränderungen, wollen Beständigkeit, darum haben sie AfD gewählt. Wir als Kommunen haben nur eingeschränkten Einfluss auf die Bundespolitik. Das hat auch nichts mit unserem CDU-Bundestagsabgeordneten zu tun, der eine sehr engagierte Arbeit abgeliefert hat.

Sie sind seit über 30 Jahren Bürgermeister, Sie stehen für Beständigkeit. Bei Tiefensee weiß der Schönwölkauer doch, was er hat. Und Sie stehen für die CDU. Darum die Frage: Warum haben gerade hier so viele AfD und nicht CDU gewählt?

Ich kann mich nur wiederholen. Es war eine Bundestagswahl. Ich beziehe die Ergebnisse nicht auf Schönwölkau. Schon 2019 hat die CDU bei den Gemeinderatswahlen einen Platz an den Badrina-Scholitzer Heimatverein verloren. Das war ein Zeichen von Politikverdrossenheit.

Hat sich diese Deutlichkeit angedeutet, in Gemeinderatssitzungen, bei Bürgerversammlungen oder Gesprächen mit Einwohnern?

Nein. Dass die Bundestagswahl so extrem ausfällt, hat mich überrascht. Zu Sitzungen kommen kaum Einwohner. Das Vereinsleben war runtergefahren. In Gesprächen habe ich keine extreme Unzufriedenheit verspürt und es hat nichts auf diesen Trend hingewiesen.

Zu Person Volker Tiefensee wurde 1990 zum Bürgermeister von Badrina gewählt und fünf Jahre später der Bürgermeister der neu gebildeten Gemeinde Schönwölkau. Seit 2009 ist er ehrenamtlicher Bürgermeister. Er ist Kreistagsmitglied und saß für die CDU zehn Jahre im Sächsischen Landtag. Nach der Lehre als Zootechniker spezialisierte sich Tiefensee als Meister der Rinderproduktion, absolvierte ein Studium zum Agraringenieur für Tierzucht und einen Lehrgang als Verwaltungsangestellter. Der 64-Jährige ist ledig.

Wie erklären Sie sich die Akzeptanz der AfD vor allem bei den jungen Wählern, wie gut sehen Sie die Gemeinde Schönwölkau für die Jugend aufgestellt?

Es gibt viele Vereine mit guten Angeboten. Wir unterhalten noch drei Jugendclubs. Die Coronapolitik könnte zu diesem Ergebnis auch bei jüngeren Wählern beigetragen haben. Ansonsten ist das für mich schwer einzuschätzen.

Was muss passieren, damit diese rechtspopulistische Partei zukünftig nicht in die Rathäuser und ins Landratsamt Nordsachsen einzieht?

Wir brauchen gute Kandidatinnen und Kandidaten mit guten Ideen. Schon die letzte Landtagswahl hat zu ganz anderen Ergebnissen als die vorangegangene Bundestagswahl geführt.

Also blicken Sie entspannt auf die nächsten Wahlen?

Ich bin optimistisch, dass die CDU bei der Landtagswahl wieder stärkste Kraft wird. Die CDU muss Strategien und Taktiken ändern. Das macht sie bereits, die Finanzausstattung kleinerer Kommunen soll verbessert werden.

Wann ist ihr letzter Arbeitstag, wie geht es für Sie weiter, treten Sie noch einmal an?

Mein letzter Arbeitstag ist am 20. April 2023. Im nächsten Sommer werde ich entscheiden, ob ich weitermache. Wenn ich einen geeigneten Nachfolger sehe, muss das nicht sein. Ich möchte aber auch keinen leeren Wahlzettel hinterlassen. Und natürlich muss ich gesund bleiben.

Von Frank Pfütze