Das sächsische Gesundheitswesen hat bereits zahlreiche Dosen des Corona-Impfstoffs verfallen lassen. Das Sozialministerium teilte jetzt auf LVZ-Anfrage erstmals Zahlen mit. Demnach wurde bisher (Stand 2. August) insgesamt 9734 Dosen entsorgt. Ursachen dafür seien Beschädigungen, Verunreinigungen, zu geringe Befüllung, Verwurf oder auch unsachgemäßes Aufziehen der Spritzen gewesen. Bei einer Gesamtzahl von 2,37 Millionen verimpfter Dosen bewege sich der Anteil jedoch relativ konstant um etwa 0,3 bis 0,4 Prozent, hieß es aus Dresden.

„Vektorimpfstoffe kaum noch verimpfbar“

Zuvor hatte eine Umfrage des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung (ZI) unter rund 5000 niedergelassenen Medizinern ergeben, dass in Deutschland jede zehnte Covid-19-Impfdosis derzeit nicht verimpft werden kann und vom Verfall bedroht ist. „Insbesondere die Vektorimpfstoffe gelten mittlerweile als kaum noch verimpfbar“, sagte ZI-Vorstandschef Dominik von Stillfried. Insgesamt lägen deutschlandweit 3,2 Millionen Impfdosen ungenutzt in den Regalen der Praxen. An der Spitze Biontech (1,7 Millionen Dosen) vor Astrazeneca (1,1 Millionen Dosen) und Johnson & Johnson (knapp 400.000 Dosen).

Sachsen steuert laut Gesundheitsministerium mit einer Kooperation von Impfzentren und Führungs- und Lagezentrum sowie engmaschigem Monitoring dagegen. Vakzine würden so verteilt, dass sie im Rahmen der Haltbarkeiten verimpft werden können. Selbst Rest-Impfstoffe von Kliniken oder Betriebsärzten würden im Bedarfsfall kurzfristig durch Impfzentren und mobile Teams verimpft, so das Haus von Ministerin Petra Köpping (SPD).

Sachsen bestellt vorerst keinen neuen Impfstoff mehr

Als erkennbar geworden sei, dass der Bedarf gedeckt ist, habe man die Lieferung von 150.000 Dosen Astrazeneca storniert. Seit Montag hat der Bund außerdem das System der Lieferungen umgestellt. Impfstoffe werden jetzt nicht mehr zugeteilt, sondern müssen bestellt werden. Sachsen habe deshalb für den Zeitraum vom 16. bis 29. August keine Ware angefordert, teilte das Ministerium mit.

Laut Sächsischer Landesärztekammer werden in den Praxen allerdings durchaus Vektorimpfstoffe entsorgt, weil sie von den Patienten nicht mehr nachgefragt würden. Dazu komme, dass man Ampullen mit sechs (Biontech) beziehungsweise zehn (Astrazeneca und Johnson & Johnson) Impfdosen stets komplett an einem Tag verimpfen müsse. Bei Biontech sogar innerhalb von sechs Stunden. Reste müssten dann am Abend immer verworfen werden. Genaue Zahlen wurden nicht genannt. Allerdings könne einmal in die Praxen ausgelieferter Impfstoff nicht wieder zurückgegeben werden.

KV-Chef: Impfstoffe an Dritte Welt abgeben

Auch der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen, Dr. Klaus Heckemann, sagte gegenüber der LVZ, die Schwierigkeit für die Hausärzte bestünde darin, einerseits die geringe Haltbarbarkeit und andererseits die Terminwünsche der Patienten unter einen Hut zu bringen. Durch die Lieferung von Moderna ab Anfang Oktober werde sich die mögliche Verabreichungsdauer auf 19 Stunden verlängern.

Heckemann betonte, es sei nicht verwerflich, ungenutzte Vektor-Impfstoffe mit geringerer Wirksamkeit an die Dritte Welt abzugeben. Von 1000 ungeimpften Corona-Infizierten stürben schätzungsweise zehn. Von 1000 mit Astrazeneca oder Johnson & Johnson Geimpften stürben dagegen schätzungsweise zwei an Corona und zwei an den Impffolgen. „Das ist für ein Land, das keine Alternative hat, immer noch besser“, rechnete der KV-Chef vor.

Künftig eine Spritze gegen Corona und Grippe?

Zuvor hatte es nach LVZ-Informationen am Mittwoch eine Telefonkonferenz zwischen Ministerium, Spitzenverbänden und Impfkommission gegeben. Dabei soll es auch um die Frage gegangen sein, ob man zeitnah boostere (Impfungen auffrische), da spätestens um die Jahreswende weiterentwickelte Impfstoffe auf den Markt kämen. Im Oktober sollten nur Risikogruppen wie sehr alte Menschen oder Pflegeheimbewohner geboostert werden – zeitgleich mit der Grippeimpfung, um den Aufwand in Grenzen zu halten.

KV-Chef Heckemann erwartet für die nahe Zukunft eine Fertigspritze mit einer Einmal-Dosis Corona-Impfstoff, um den möglichen Verlust weiter zu senken. Diese soll es aber nach Angaben der Industrie nicht mehr bis zum kommenden Winter geben. Auch ein Kombinationsimpfstoff gegen Covid-19 und saisonale Grippe sei wahrscheinlich.

Hausärzte fordern Rückendeckung

Heckemann kritisiert, dass die Hausärzte bei derzeitigen – oft von Patienten selbst gewünschten – Booster-Impfungen ein hohes Risiko eingingen, weil die Hersteller bisher eine Haftung dafür ablehnten und auch Empfehlungen der Impfkommissionen fehlten. „Ein Staat, der so etwas will, muss klar erklären, dass er dafür auch die Verantwortung übernimmt.“ In Sachsen sind mittlerweile 53,7 Prozent der Bevölkerung einmal und 50,1 Prozent zweimal gegen Corona geimpft.

