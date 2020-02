Schreckmoment für Ramon Kaselowsky aus Zschernitz vor dem DSDS-Auslandsfinale

Südafirka/Zschernitz

Es sind nur noch wenige Runden bis zum Auslandsfinale von „ Deutschland sucht den Superstar“. Die Kandidaten der 17. Staffel der RTL-Castingshow befinden sich aktuell in Südafrika. Die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo zeigten sich begeistert von den Auftritten des zweiten Recalls im Tsitsikamma Nationalpark an der Garden-Route. Nur eine Kandidatin musste am Samstag die Show verlassen – Schweizerin Vanissa Toufeli.

Durch die Nacht mit ...

Das heißt aber auch, Ramon Kaselowsky aus Zschernitz bei Delitzsch ist eine Runde weiter. In der Sendung am Dienstagabend wird der 26-Jährige zusammen mit Joshua Tappe und Marcio Pereira Conrado „I Can’t Help Myself“ von The Four Tops vor der Jury singen. Während die Vorbereitungen dazu bereits auf Hochtouren laufen, die Kandidaten tagsüber die Songs üben und ihre Zeit am Strand und Pool verbringen, bekommen sie spätabends die Nachricht, dass sie in einer Stunde ihr Haus verlassen und zum nächsten Set fahren müssen.

Zur Galerie Ramon Kaselowsky kommt aus Zschernitz bei Leipzig, ist selbstständiger Unternehmer und Spieler des ESV Delitzsch. In der aktuellen Staffel des Casting-Formats hat sich der 26-Jährige vor Dieter Bohlen und Co. getraut.

Die Kandidaten sind perplex, müde und versuchen schnell ihre Koffer zu packen. Unterwegs ist plötzlich die Straße gesperrt und sie müssen mitten in der Nacht warten, bis es weitergeht. Die Minibusse fahren die gesamte Nacht bis nach Kapstadt. Dort, an einem der berühmtesten Strände des Landes, dem Camps Bay, findet das dritte Set des Auslandrecalls statt.

Überraschung am Strand von Camps Bay

Während die Kandidaten noch auf dem Weg sind, wartet die Crew ungeduldig. Die „12 Apostel“ im Hintergrund von Camps Bay sind von Nebelwolken verhangen, das Meer ist rau und Wind kommt auf. Regisseur Bastien Angemeer fürchtet, dass das Wetter kippt und das Meer sich gefährlich dem Jury-Pult nähert. Die Herausforderung für die potenziellen Superstars ist es, trotz wenig Schlaf bühnentauglich auszusehen und gesanglich abzuliefern. Doch das Wetter liefert ebenfalls ab: die Dreharbeiten müssen aufgrund des Regens abgebrochen werden, die Flut kommt dem Jury-Pult immer näher und überspült es letztlich. Dieter Bohlen flüchtet aufs Pult, wo er stehend sein Urteil verkündet, wer es ins Finale des Auslands-Recalls schafft.

DSDS läuft am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL.

Von Mathias Schönknecht