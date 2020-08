Leipzig

Rund 39 500 Erstklässler in Sachsen fiebern dem Schulanfang am kommenden Sonnabend entgegen, bevor am Montag auch für sie der Schulalltag beginnt. Das sind knapp 1500 Erstklässler mehr als im vorangegangenen Schuljahr. Schulanfang, das soll ein Tag sein, an den sich die Mädchen und Jungen auch später noch gern erinnern. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Das Coronavirus überschattet auch die Einschulungsfeiern in Sachsen am 29. August. Wie laufen die Feiern ab an den Schulen? Was ist bei privaten Feiern erlaubt und was nicht? Die LVZ hat nachgefragt beim sächsischen Landesamt für Schule und Bildung, beim Kultus- und beim Sozialministerium. Hier die 15 wichtigsten Fragen und Antworten und dazu noch ganz praktische Tipps für eine gelungenen Feier.

1. Wie finden an den Schulen die Schuleinführungsfeiern statt?

Anzeige

„Das ist ein besonderer Tag, an den man sich sein ganzes Leben lang zurückerinnert. Deshalb wollen wir, dass er so festlich und feierlich abläuft an den Schulen, wie es unter Corona-Bedingungen machbar ist“, sagt dazu Roman Schulz, Pressesprecher des Landesamtes für Schule und Bildung. Es gibt aber Beschränkungen. Das Kultusministerium empfiehlt: „Den Schulanfängern soll eine feierliche Schulaufnahme mit Zuckertütenübergabe im Beisein naher Verwandter ermöglicht werden. In Verantwortung der Schulleitung soll die Schulaufnahme am 29.08.2020 entsprechend den Anforderungen des Infektionsschutzes verkürzt und gestaffelt im zukünftigen Klassenverband stattfinden.“

Weitere LVZ+ Artikel

2. Wer legt nun konkret fest, wie die Einschulung stattfindet?

Jede Schule entscheidet selbst, wie sie unter Corona-Bedingungen die Einschulung begeht. „Wir haben in Sachsen einerseits Schulen im ländlichen Raum mit einer einzigen ersten Klasse und andererseits Schulen, wie in Leipzig, die mit fünf bis sechs ersten Klassen starten“, erklärt Schulz. Da könne es gar keine einheitlichen Regeln geben. Ob die Schulen die Feiern im Klassenzimmer, in der Aula, der Turnhalle oder im Freien abhalten, sei ihnen überlassen, je nach den Gegebenheiten.

3. Wie viele Angehörige dürfen den Schulanfänger in die Schule begleiten?

Auch das hängt von der Anzahl der Schulanfänger ab und wird von den jeweiligen Schulen festgelegt. „Wir bitten hier um das Verständnis der Familien, dass nicht so viele Angehörige mitkommen können wie vor dem Corona-Ausbruch“, sagt Schulz. Im Mittelpunkt stehen die Kinder, die eingeschult werden. Für sie soll es schön und festlich werden. Es kann sein, dass nur Mutter, Vater und Geschwister mitkommen dürfen. So ist es zum Beispiel an der Leipziger Kurt-Masur-Schule, in der die fünf ersten Klassen einzeln eingeschult werden – im Stundentakt. Schulz weiß auch von Schulen, die auf einem großen Schulhof feiern, wo vorn die ABC-Schützen und ihre Eltern stehen und dann in einiger Entfernung hinter einem Absperrband auch Großeltern, Onkel und Tanten zuschauen dürfen. Es hängt also ganz von den Gegebenheiten ab.

4. Muss bei der Feier in der Schule eine Maske getragen werden?

Ob die Erwachsenen etwa in der Aula eine Maske auf haben müssen, entscheide auch die jeweilige Schule selbst entsprechend ihrem Hygienekonzept, erklärt Schulz. Generell gilt für das neue Schuljahr ab 31. August, dass für Schülerinnen und Schüler in Sachsen im Unterricht keine Maskenpflicht besteht. Wer eine Schule betritt, soll aber dennoch einen Mund-Nasen-Schutz bei sich tragen. Denn vom Kultusministerium wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des Unterrichts empfohlen. Konkrete Regelungen stellt aber jede einzelne Schule selbst auf.

5. Führen die älteren Klassen, wie es sonst üblich war, Programme an den Schulen für die Neulinge auf, oder fällt das in diesem Jahr generell weg?

„Die Feier soll klein, aber fein sein. Die üblichen Kulturprogramme der dritten und vierten Klassen mit Theaterstück und Chorprogramm können wegfallen, haben wir den Schulen empfohlen“, so Schulz. Denn wenn zu der Einschulungsfeier Kinder aus höheren Klassen dazukommen, die möglicherweise noch von Eltern oder Großeltern begleitet würden, erhöhe das die Ansteckungsgefahr. Wenn aber beispielsweise ein einzelner Klavierspieler etwas darbiete, sei das in Ordnung. Wörtlich heißt es in den Empfehlungen des Kultusministeriums: „Auf ein umfangreiches musisch-künstlerisches Programm soll grundsätzlich verzichtet werden. Ausnahmen können Einzelbeiträge sein.“

6. Wenn die Feier an der Schule schon schlichter ausfällt, sollen sich dann die Eltern umso mehr Mühe geben, damit die Schulanfänger einen unvergesslichen Tag erlebt?

Ja, sagt Schulz und unterstreicht, dass aber wirklich das Kind dabei im Mittelpunkt stehen sollte. Man solle kein Dorf- oder Straßenfest aus der Einschulung machen. Das Wichtigste sei: Für die Schulanfänger soll es ein schöner Tag sein. Deshalb sollten es die Eltern nicht übertreiben.

7. Welche Tipps gibt es für eine gute Schulanfangsfeier?

„Zunächst ist zu beachten, dass ein sechsjähriges Kind nur begrenzt aufnahmefähig ist“, gibt Roman Schulz zu bedenken. Schon die neuen Eindrücke in der Schule bei der Feier, die vielen Leute, die es treffe, müsse es verarbeiten. Dann komme die Verwandtschaft, jeder rede auf den Schulanfänger ein. Man müsse sich schon fragen, was das Kind überhaupt alles aufnehmen könne. Die Schuleingangsfeiern sollten daher keine Selbstinszenierung der Familie sein mit Feuerwerk und Tanz bis nach Mitternacht, rät Schulz. Vielmehr gehe es um Spiele und auch Bewegung mit den Kindern. Auf keinen Fall sollten die Kinder nur Staffage sein für ein Fest der Erwachsenen.

8. In welchem Rahmen sind private Feiern im Garten oder zu Hause erlaubt? Mit wie vielen Personen?

Sowohl gemäß der aktuell bis zum 31. August gültigen als auch der am 25. August vom Kabinett beschlossenen, neuen Rechtsverordnung ab 1. September sind private Zusammenkünfte in der eigenen Häuslichkeit ohne Begrenzung der Personenzahl erlaubt, heißt es dazu aus dem Sozialministerium. Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird empfohlen. Da es für private Familienfeiern keine Personenbegrenzung gebe, müsse jeder in eigener Verantwortung selbst entscheiden, ob er die Schulanfangsfeier unter Corona-Bedingungen zu Hause vorsichtig ausrichtet oder es mit hundert Leuten richtig krachen lässt, kommentiert das Landesschulamtssprecher Schulz.

9. Was muss beachtet werden, wenn ein Caterer das Essen auf die private Feier bringt?

Dies kann der Caterer für sein Personal durch ein Hygienekonzept regeln, beispielsweise die Anlieferung mit Abstand zu Gästen und Mund-Nasen-Bedeckung für das Personal, verlautet dazu aus dem Sozialministerium.

10. Müssen auch im privaten Garten alle Mundschutz tragen und Abstand halten?

Nein, Mundschutz muss im heimischen Garten nicht getragen werden. Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wird aber empfohlen, so das Sozialministerium. Roman Schulz rät, Desinfektionsmittel für die Hände bereitzustellen, Möglichkeiten für das regelmäßige Händewaschen zu schaffen und Papierhandtücher hinzulegen.

11. Muss jeder, der privat feiert, eine Teilnehmerliste anlegen?

Nein, sagt das Sozialministerium.

12. Wie ist das im Restaurant oder im Gartenlokal? Wie viele Personen sind dort zugelassen?

Familienfeiern – wie Schuleingangsfeiern – in Gaststätten sind mit bis zu 100 Personen aus dem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis zulässig. Die Hygieneregeln sollen eingehalten werden, so das Sozialministerium.

13. Dürfen Spiele mit den Schulanfängern und anderen eingeladenen Kindern gemacht werden?

Ja, sagt das Sozialministerium. Unbedingt, rät Schulz vom Landesschulamt. Ob Memory oder Bewegungsspiele – alles, wo die Kinder altersgemäß einbezogen werden, sei gut.

14. Muss der private Gastgeber der Schulanfangsfeier darauf achten, dass jeder Gast nur sein eigenes Glas, seine Tasse etc. benutzt?

Das Sozialministerium verweist auch bei dieser Frage auf die Einhaltung der gültigen Hygieneregeln. „Es müssen ja nicht drei Mann aus derselben Bierflasche trinken“, fügt Schulz pragmatisch hinzu. Er verweist darauf, dass in der Regel auch zu Familienfeiern viele unterschiedlich Corona-anfällige Gäste zusammenkommen. Da treffe vielleicht die 80-jährige Uroma auf den Enkel oder Neffen, der gerade aus dem Kroatien- oder Mallorca-Urlaub zurückgekommen ist. Rücksicht und Abstand seien also auch bei der privaten Feier geboten. Man müsse sich in diesen Zeiten nicht mit Küsschen und Umarmungen begrüßen, rät er.

15. Zum Schluss noch die Klassiker-Frage: Was sollte eigentlich in die Zuckertüte?

Auf keinen Fall nur Zuckerzeug, meint Roman Schulz. „Man kann natürlich eine Lieblingssüßigkeit reinpacken und ein Kuscheltier, aber ansonsten bin ich für nützliche Dinge, wie einen zweiten Füller, eine Brotdose, einen lustigen Turnbeutel für die Sportsachen oder ein Handtuch für den Schwimmunterricht.“

Von Anita Kecke