Die Lehrer sehen dem Schulstart in Sachsen am 31. August mit gemischten Gefühlen entgegen. Wie Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) unlängst verkündete, werden die 485.000 sächsischen Schüler an fünf Tagen pro Woche nach den geltenden Stundentafeln normal unterrichtet.

Vorfreude mische sich bei der Lehrerschaft mit Ängsten, fasst Jens Risse (53), stellvertretender GEW-Chef Sachsens, gegenüber der LVZ die Stimmung zusammen. „Auf der einen Seite wollen die Lehrer zurück in den Regelschuldienst und freuen sich darauf. Auf der anderen Seite haben viele auch ein ungutes Gefühl angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen“, so Risse.

Verunsicherung bei der Lehrerschaft

Er kenne zwar die vom Leipziger und vom Dresdner Universitätsklinikum erstellten Schulstudien, nach denen Kinder so gut wie keine Virusträger sind, aber es gebe auch andere Meinungen von Virologen, so der Gewerkschafter. Das führe zur Verunsicherung.

Der GEW-Vize sieht es als positiv an, dass sich Lehrer mit einem ärztlichem Attest bei bestehenden Erkrankungen, etwa der Atemwege oder des Herz-Kreislauf-Systems, vom Unterricht befreien lassen können. Allerdings, so beklagt Risse, nehme die Regelung keinerlei Rücksicht auf das häusliche Umfeld. „Wenn also nicht der Lehrer selbst betroffen ist, sondern Ehepartner oder Kinder an einer Immunschwäche oder anderen Erkrankung leiden, greift die geltende Regelung nicht“, kritisiert er.

Erkrankte Familienangehörige als Problem

Er habe Kenntnis davon, dass es aus diesen Gründen Kündigungen von Seiten der Lehrer gebe. Über die Größenordnung konnte er nichts sagen. Nur dass es mehr als einen Fall beträfe. Er nannte als Beispiel für das Dilemma eine Kollegin, deren beide Kinder Mukoviszidose haben und höchst gefährdet seien.

Das Alter der Lehrer sei kein Grund, um in Corona-Zeiten nicht vor der Klasse zu stehen, so Risse. Und er führt an, dass ein sehr großer Teil der 33.000 sächsischen Lehrer über 55 Jahre sei.

Kultusministerium sieht Gefahr eher außerhalb der Schule

Dirk Reelfs, Sprecher des sächsischen Kultusministeriums, sagte der LVZ, dass er die Sorgen der Lehrer verstehe. Dies betreffe aber viele Berufsgruppen, wie etwa die Verkäuferinnen. Das Infektionsrisiko in Sachsen sei überschaubar, insbesondere wenn die Hygieneregeln eingehalten werden. „Wir haben für den Unterricht keine Maskenpflicht ausgesprochen“, so Reelfs. Ausnahmen gebe es aber, etwa wenn Schüler bei Experimenten im Unterricht eng zusammen stehen.

„Die Schulen können allerdings entsprechend ihres Hygieneplans eine Maskenpflicht aussprechen, etwa für die Gänge und das Schulgelände“, so der Sprecher. Ihn besorge aber viel mehr das, was außerhalb des Schulgeländes passiere. Die Schulen seien kaum Infektionsquelle, dafür aber Familienfeiern und Auslandsreisen.

Er appelliere daher an die Verantwortung aller auch außerhalb von Schule, damit die Kinder und Jugendlichen ihr Recht auf Schulbildung uneingeschränkt wahrnehmen können. Reelfs verweist zudem auf den Vier-Stufen-Plan des Kultusministeriums, um auf das Pandemiegeschehen reagieren zu können und eine Ausbreitung zu verhindern.

