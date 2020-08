"Es ist schön, wieder einen Rhythmus zu haben"

Am Martin Rinckart-Gymnasium in Eilenburg können sich die Schüler die Hände desinfizieren. Dazu stehen am Eingang und im Schulgebäude Spender bereit. Eine Maskenpflicht besteht nach Angaben von Schulleiter Dieter Mannel während des Unterrichts nicht. Beim Wechsel der Räume wird den Schülern das Tragen einer Maske empfohlen, im Bereich der Essensausgabe in der Mensa sei sie dann später zur Mittagszeit Pflicht, weil es dort beengt zugeht.



Ernst Friedrich geht in die 9. Klasse und freut sich wieder auf den Beginn der Schule. "Es ist schön, wieder die Freunde zu sehen und einen Rhythmus zu haben", sagt der 15-Jährige. Auch seine Kumpels Adrian und Nico sehen das so.