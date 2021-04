Dresden

Das erweiterte Infektionsschutzgesetz für den Bund kommt – doch Sachsen kämpft noch an drei Fronten, um Veränderungen im Sinne des Freistaats durchzubringen. Das kündigte Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Dienstag während der Kabinettspressekonferenz in Dresden an.

„Wir begrüßen das einheitliche Vorgehen des Bundes“, sagte Schenk und verteilte fast im gleichen Atemzug dezente Seitenhiebe Richtung Berlin. „Wir hätten uns gewünscht, dass mehr praktische Bezüge in das Gesetz Einzug gehalten hätten. Beamte in den Bundesministerien haben einen anderen Blick als Leute vor Ort, die es besser wissen.“ Bislang sei vor allem die Handschrift von jenen erkennbar, „die in den letzten 13 Monaten nicht in vorderster Front gestanden haben“.

Bund soll belegte Corona-Betten in Gesetz aufnehmen

Konkret geht es Sachsen um drei große Stellschrauben, an denen noch gedreht werden soll. Dazu gehört die alleinige Fixierung im Bundesgesetz auf die Inzidenzwerte. Das sei zu anfällig für Manipulation, so Schenk. Deshalb votiert Sachsen für den Betten-Indikator mit Bezug zur Zahl der aktuell behandelten Corona-Patienten: „Das erweist sich gerade in Sachsen als sinnvolles Steuerungsinstrument.“ Im Freistaat gelten 1300 Betten, die auf Normalstationen mit Covid-Erkrankten belegt sind, als kritischer Wert – dann schlägt das Frühwarnsystem Alarm. Am Dienstag waren es 1205. „Die Belastung in den Krankenhäusern steigt damit weiter an“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD).

Sachsen will strikte Ausgangssperren aufweichen

Weiterhin will Sachsen die vom Bund formulierte Ausgangssperre ab einem Inzidenzwert 100 abschwächen. „Wir wollen das erst ab einer Inzidenz von 200“, machte Schenk klar und verwies auf „große rechtliche Schwierigkeiten“ bei der Umsetzung. Sachsen hat aktuell in der eigenen Corona-Schutzverordnung eine Ausgansgbeschränkung für Kreise über der 7-Tage-Inzidenz 100, die aber viele Ausnahmen („triftige Gründe“) zulässt.

Länderhoheit im Bildungsbereich größter Streitpunkt

Der wichtigste Punkt ist aber, das machte Schenk unmissverständlich klar, der Schulbereich: Sachsen pocht darauf, dass an der Länderhoheit nicht gerüttet wird. Aktuell ist geplant, dass der Bund in Pandemiezeiten die Zuständigkeit übernimmt. „Wir hoffen, dass es in dieser Beziehung noch Bewegung gibt“, sagte Schenk. Deshalb sollen in den nächsten Tagen die sächsischen Bundestagsabgeordneten in ihren Fraktion den Druck erhöhen, um die angepeilten Änderungen auf den letzten Metern zu verhindern.

Kitas und Schulen müssten in Sachsen wieder schließen

Das Abstimmungsverhalten von Sachsen im Bundesrat, der nach der Abstimmung im Bundestag das letzte Wort zum Gesetz hat, ließ der Staatskanzleichef auch auf Nachfrage noch offen. Ein sächsisches Nein – falls keine Änderungen durchkommen sollten – steht damit im Raum. Nach LVZ-Informationen steht dem Freistaat momentan nur Hessen uneingeschränkt zur Seite. Das Bundesgesetz würde die Landesverordnung außer Kraft setzen, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert drei Tage lang über 100 liegt. Das wäre aktuell in ganz Sachsen der Fall. Erst wenn diese Grenze unterschritten wird, greifen wieder die sächsischen Regelungen.

Staatskanzleichef: Auf-und-Zu unbedingt vermeiden

Sollte es dabei bleiben, könnte es laut der Bundesvorlage spätestens ab 26. April zu erneuten Schließungen von Kitas und Schulen in Sachsen kommen. Davon wären wohl nur die Abschlussjahrgänge an Ober- und Berufsschulen sowie Gymnasien ausgenommen. „Wir wollen ein Auf-und-Zu unbedingt vermeiden. Stattdessen brauchen wir verlässliche Regelungen und Beständigkeit“, erklärte Schenk. Mittlerweile hätten bereits einige Bundesländer die sächsischen Regelungen mit einer kombinierten Test- und Maskenpflicht kopiert. „Wir sind auch offen für eine Lösung, die auch ein dreimaliges Testen pro Woche vorschreibt. Aber zunächst muss die Zuständigkeit geklärt werden“, sagte der Staatskanzleichef.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von André Böhmer und Andreas Debski