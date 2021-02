Dresden/Leipzig

Hoffnung auf eine schrittweise Aufhebung des Lockdowns ab 15. Februar: Mit Blick auf den fallenden Inzidenz-Wert kann in Sachsen immer konkreter mit Lockerungen gerechnet werden. Das kündigten Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und die beiden Vize-Regierungschef Martin Dulig (SPD, Wirtschaft) und Wolfram Günther (Grüne, Umwelt) am Dienstag nach der Kabinettsrunde in Dresden an. „Wir sind mit dem Inzidenz-Wert von 120 in einem guten Abwärtstrend“, sagte Köpping. Bundesweit sei das zwar nur Platz 11, aber falle der Wert unter 100, könne mit Lockerungen geplant werden, so die Ministerin. Mit Verweis auf die Bundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein kündigten Köpping und ihre Kollegen an, dass Sachsen mit einem „Perspektiv-Plan“ ähnlich vorgehen werde. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte ebenfalls am Dienstag einen Stufenplan vorgelegt, der Lockerungen im Einzelhandel und der Gastronomie an einen Inzidenz-Wert von unter 50 knüpft.

Dulig: Kitas und Schulen haben oberste Priorität

Zu den Bereichen, die ab 15. Februar unter den bestimmten Voraussetzungen mit einer schrittweisen Öffnung rechnen können, zählen laut Wirtschaftsminister Dulig Kitas und Schulen, Friseure und die Einführung des Online-Bestellsystems „Click and Collect“. „Wir haben uns fest vorgenommen, einige Änderungen zum 15. vorzulegen, wenn die Bedingungen denn stimmen“, sagte der Minister. Es sei einiges möglich und das Kabinett sei sich einig, dass die weitere Öffnung der Schulen (nach den Abschlussklassen) und die Wieder-Öffnung der Kitas oberste Priorität haben.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sorge wegen weiterer Mutationen

Gesundheitsministerin Köpping (SPD) verwies darauf, dass am Ende dieser Woche die Landesregierung mit Experten, Kommunalpolitikern den Landtagsfraktionen sprechen werde. „Wir werden uns ein genaues Bild verschaffen und dann Entscheidungen treffen.“ Lockerungen, so Köpping, kämen allerdings nur dann in Frage , wenn vier Faktoren mitspielten: Als erstes nannte sie die nächsten Bund-Länder-Beratungen, die mit den Regierungschefs und Chefinnen am 10. Februar stattfinden. Zudem müsse die Lage in den benachbarten Bundesländern und die Corona-Krise im Nachbarland Tschechien genau beobachtet werden. Und dann, so Köpping, gebe es auch noch die Unwägbarkeit mit den Corona-Mutationen. In Sachsen (Dresden, Leipzig, Vogtland) wurden bisher 12 Fälle registriert. „Das ist besorgniserregend“, sagte die Ministerin.

Von André Böhmer