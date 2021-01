Schulen bis Ostern zu? Thüringen sorgt für Wirbel, Sachsen will im Februar öffnen

Dresden/Erfurt

Wann enden die Schulschließungen in der Corona-Pandemie? In Mitteldeutschland gehen die Meinungen der Länder darüber zwar auseinander. Doch eine schnelle Rückkehr in den normalen Regelbetrieb wird insgesamt immer unwahrscheinlicher.

Am Wochenende startete Thüringens Kultusminister Helmut Holter (Linke) einen Vorstoß für eine Verlängerung des Distanzunterrichts sogar bis Anfang April. „Ich gehe davon aus, dass wir zumindest noch bis Ostern in dieser Situation verharren, dass wir mindestens bis Ostern mit diesem System der geschlossenen Schulen arbeiten müssen“, sagte Holter dem MDR. Das häusliche Lernen müsse bis dahin beibehalten werden, Ausnahmen soll es nur für Abschlussklassen und Schüler mit besonderen Förderbedarf geben. Ursprünglich hatte Thüringen geplant, mit einem Vorziehen der Winterferien auf die letzte Januarwoche am 1. Februar die Schulen und Kindergärten wieder zu öffnen. Holters Kehrtwende stieß daher auf scharfe Kritik von CDU und AfD.

Piwarz : Schulschließungen bis Ostern halten Familien nicht aus

Sachsen plant dagegen weiter, im Februar die Schulen und Kitas wieder zu öffnen. „Mit sinkenden Infektionszahlen werden wir die Kitas und Schulen im eingeschränkten Regelbetrieb im Februar wieder öffnen. Daran halten wir fest“, sagte Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) auf LVZ.de-Nachfrage. Der Sächsischen Zeitung hatte er zuvor gesagt: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die eigentlich für den 8. Februar geplante Öffnung der Schulen auf den 15. Februar verschieben müssen, also noch einmal eine Woche dranhängen.“ Eine weitere Schulschließung bis Ostern würden die Familien dagegen nicht mehr aushalten. „Wir können auch den Kindern nicht zumuten, so lange ohne ihre sozialen Kontakte, ohne ihre Lehrer zu sein. Deswegen müssen wir es schaffen, im Februar die Schulen zu öffnen.“ Sachsen hat seit dem 18. Januar die Schulen für Abschlussklassen wieder geöffnet, etwa 50 800 Schülerinnen und Schüler können so wieder den Präsenzunterricht besuchen.

Kommen Gurgeltests an Sachsens Schulen?

Helfen bei der weiteren Rückkehr in den Schulregelbetrieb soll auch ein vereinfachtes Verfahren für Corona-Tests. Man arbeite an Testmöglichkeiten, bei denen kein medizinisch geschultes Personal benötigt werde, sondern Lehrer und Schüler ab Klasse 7 sich selbst testen könnten. Denkbar seien beispielsweise Gurgeltest, mit denen Österreich gute Erfahrungen gemacht habe.

Skeptisch sieht Sachsens GEW-Landesvorsitzende Uschi Kruse die Chancen auf einen normalen Schulbetrieb bereits im Februar. „Angesichts der jetzt in Leipzig mehrfach festgestellten Corona-Mutationen kann ich mir einen uneingeschränkten Regelbetrieb vor Ostern noch nicht vorstellen – so bitter das auch klingt“, sagte Kruse.

GEW-Chefin Kruse : Wechselunterricht vor Ostern vorstellbar

Dennoch hält auch die GEW-Chefin Erleichterungen in den nächsten Wochen für möglich. Es gebe es ja nicht nur die Wahl zwischen geschlossenen oder offenen Schulen. „Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass es vor Ostern schon Wechselunterricht gibt, ich kann mir auch vorstellen, dass vor Ostern in Grundschulen in festen Gruppen unterrichtet wird. Allerdings alles nur, wenn es die Infektionszahlen tatsächlich zulassen“, so Kruse.

Laut Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sollen Schulen erst bei einer Siebentage-Inzidenz von 50 und weniger für Wechselunterricht in kleinen Lerngruppen wieder öffnen. Für Kultusminister Piwarz ist dieser Richtwert wichtig, aber nicht in Stein gemeißelt. Die 50 sei eine Zielzahl, „da müssen wir möglichst nah ran“, so der Minister im SZ-Interview.

Sachsen-Anhalt : Bis Ende Februar nur Distanzunterricht

Sachsen-Anhalt plant dagegen erst Ende Februar in den Regelbetrieb an Schulen zurückzukehren. Laut Bildungsminister Marco Tullner ( CDU) mache es keinen Sinn, angesichts der inzwischen hohen Corona-Fallzahlen den Distanzmodus früher zu beenden. Die Winterferien im Nachbarland vom 8. bis 13. Februar bleiben daher auch unverändert so bestehen.

Von Olaf Majer und Matthias Puppe