Dresden

Die Testpflicht für Kinder und Jugendliche noch in den Sommerferien ist vom Tisch – stattdessen sollen sich nun die Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen in der letzten Ferienwoche testen lassen. Das kündigt Kultusminister Christian Piwarz (CDU) gegenüber der LVZ an. „Damit wollen wir mehr Sicherheit für den Schulstart erreichen. Da es die Vorbereitungswoche für den Schulstart betrifft, dürfte es keine großen Probleme geben“, erklärt Piwarz die ungewöhnliche Maßnahme. Die 34.000 Lehrerinnen und Lehrer seien in dieser Zeit sowieso in den Schulen. Wer geimpft oder genesen sei, müsse natürlich nicht an den Tests teilnehmen, so der Kultusminister.

Schülertests erst ab 6. September

Dagegen sollen die mehr als 400.000 Schülerinnen und Schüler erst ab dem ersten Schultag mindestens zwei Mal wöchentlich getestet werden. Zuletzt hatte ein Papier aus dem sächsischen Sozialministerium für reichlich Unmut gesorgt: Demnach waren Coronatests bereits in den letzten Ferienwochen avisiert worden. Ministerin Petra Köpping (SPD) hatte dies als Möglichkeit gesehen, die Schulen „nicht zu überlasten, wenn am ersten Schultag alle zum Testen kommen“.

Infektionslage entscheidet über weitere Maßnahmen

Piwarz widerspricht nun seiner Kabinettskollegin: Er halte es „nicht für durchführbar, dass Schülertests zu Hause oder in den letzten beiden Ferienwochen absolviert werden“. Die verstärkten Coronatests sollen mit dem Start am 6. September erfolgen – aber nur in den ersten beiden Schulwochen. „So erhalten wir einen guten Überblick und können etwaige Infektionen herausfinden. Wie es danach weitergeht, müssen wir von der Infektionslage abhängig machen“, stellt der Kultusminister klar.

Nach den Sommerferien kommt die Maskenpflicht wieder

Daneben wird es in den ersten beiden Schulwochen auch wieder eine Maskenpflicht in den Schulen geben. Ob auch im Unterricht ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss, ist von der Entwicklung der Inzidenzwerte abhängig. Diese besondere Schutzzeit sei zwingend notwendig, so Piwarz: „Doch die Schulen dürfen nicht die Einzigen sein: Überall muss nach den Sommerferien ein verstärkter Schutz erfolgen.“ Liege die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 fällt die Maskenpflicht ab dem 20. September wieder weg.

Kultusminister fordert Erzieher und Lehrer zum Impfen auf

Nachdem die LVZ in der Vorwoche über die Impfmüdigkeit unter Kita- und Schul-Personal berichtet hatte, mischt sich nun der Kultusminister in die Diskussion ein. „Natürlich habe ich bei denjenigen, die nicht nur für sich, sondern auch für Ihnen Anvertraute verantwortlich sind, die Erwartung, dass sie sich impfen lassen. Das betrifft neben dem Gesundheitsbereich auch Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer“, sagt Piwarz.

Nur geringe Impfquoten bei Kita- und Schul-Personal

Laut einer LVZ-Erhebung ist maximal die Hälfte der 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas geimpft. Etwas besser stellt sich die Abdeckung in den Schulen dar: Von den 47.500 Beschäftigten sind etwa 60 Prozent geimpft. Angesichts der Tatsache, dass für den Bildungsbereich sehr frühzeitig eine hohe Impfpriorisierung erfolgte, werden diese Quote intern als enttäuschend angesehen.

Piwarz: Impfen, damit Kitas und Schulen geöffnet bleiben

Er hoffe sehr, dass über den Sommer die Impfbereitschaft steigt, appelliert der Kultusminister auch an das Kita- und Schul-Personal: „Wir haben da noch einige Luft nach oben. Im Sinne des Kita- und Schul-Betriebes sollten sich alle, die jetzt noch skeptisch sind, ganz genau überlegen, ob sie sich nicht doch impfen lassen.“ Dagegen lehnt der Kultusminister eine Impfpflicht, über die gegenwärtig auch diskutiert wird, ab – damit werde die Akzeptanz nicht erhöht.

Allerdings müsse sich jede und jeder Impfverweigerer über die Konsequenzen im Klaren sein: „Jeder einzelne Erwachsene ist mitverantwortlich, ob Kitas und Schulen auch im kommenden Herbst und Winter geöffnet bleiben können.“ Die Frage sei, „ob wir solidarisch zusammenhalten, damit diese Einschnitte wie im vergangenen Winter nicht mehr notwendig sind“.

Von Andreas Debski