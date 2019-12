Schulmöbel aus Jesewitz und Wurzen für Schule in Kenia

Thallwitz

Simone Weinerts Herz schlägt für Kinder. Wer weiß, dass die 57-Jährige als Erzieherin im Hort der Grundschule Jesewitz die Jüngsten der Gemeinde betreut, wird sich darüber nicht wundern. Und doch reicht das Engagement der dreifachen Mutter weit über die Region hinaus. Seit vielen Jahren setzt sich Simone Weinert, die aus Thallwitz stammt und in Jesewitz lebt, für ein Schulprojekt in Bustani, Kenia, ein und organisiert Hilfstransporte.

Innerhalb eines Jahres wurde eine Schule gebaut

Urlaube in dem ostafrikanischen Land in den 1900er-Jahren gaben einst den Anstoß. Aus der Faszination für Menschen und Land wuchs der Wille, den zum Teil sehr armen Bewohnern – 46 Prozent leben unter der Armutsgrenze – zu helfen, ihnen ein Stück Würde und Menschlichkeit zu schenken. So entstand auch die Idee, eine Schule zu errichten. Los ging es im Januar 2017, bereits ein Jahr später konnte die Eröffnung gefeiert werden. Seit Februar gibt es einen Anbau mit zwei weiteren Räumen. So können in der Privatschule 162 Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren lernen, die von fünf Lehrern unterrichtet werden. Das Schulgeld leisten können sich die wenigsten. Simone Weinert ist froh, dass dank der Spenden zwei Lehrer bezahlt werden können. Das Geschehen vor Ort verfolgt sie intensiv, steht mit Lehrern im Whatsapp-Kontakt, fährt zweimal im Jahr nach Kenia.

Simone Weinert macht sich in Kenia für eine Schule für Vorschulkinder stark. Quelle: Frank Prenzel

Bevölkerung nimmt großen Anteil an Hilfsaktion für Kenia

Die engagierte Frau ist immer wieder überwältigt, wie groß die Anteilnahme ist. Die aktuelle Ladung mache dies deutlich: Schulmöbel aus der Grundschule Jesewitz, Fahrräder, Kleidung, Turnschuhe, Drucker, Schulmaterialien, Stühle aus dem Gymnasium Wurzen, Möbel aus Delitzsch, Nähmaschinen, Bälle, Spielzeug, Stoffe, Gartengeräte, Werkzeuge – das und mehr ist im großen Container verstaut. „Viele haben gespendet. BMT Thallwitz, Pflegedienst Schneider, der FC Eilenburg. 1000 Euro kamen von den RB-Freunden Bennewitz“, ist Simone Weinert dankbar, denkt dabei auch an die Helfer, die zu abendlicher Stunde in Jesewitz den Container bepackt haben oder mit zum Zwischenstopp nach Österreich gefahren sind. „Dort ist die Ladung in einen großen Container umgeladen worden, den Josef Schöberl aus Österreich organisiert hat.“

>> Lesen Sie auch: Wie alles begann

180 Kartons müssen durch den Dschungel geschleppt werden

Klappt alles, kommt die Hilfsladung am 28. Dezember per Schiff in dem afrikanischen Land an. Simone Weinert fliegt am 3. Januar nach Kenia. 16 Tage Urlaub hat sie für den Aufenthalt genommen: „Ich hoffe, dass ich dabei sein kann, wenn der Transport in Mombasa ankommt. Dann geht es weiter nach Kilifi.“ Dort wird es anspruchsvoll. 180 Kartons müssen einen Kilometer quer durch den Dschungel nach Bustani geschafft werden – per Muskelkraft.

Wer spenden will: DE 98 8605 5592 1632 8815 07, Sparkasse Leipzig. Betreff: Schule Kenya

Von Kathrin Kabelitz