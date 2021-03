Schulöffnung in Sachsen: Lehrer freuen sich – GEW skeptisch

Leipzig

Erleichterung bei Eltern und den meisten Schülerinnen und Schülern, Skepsis in Teilen der Lehrerschaft: Die für den 15. März avisierte Wiedereröffnung von weiterführenden Schulen sorgt in Sachsen für Streit unter Pädagogen und ihren Interessensvertretungen.

So warnt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vor großen Risiken durch die geplante Öffnung noch vor Ostern. Landeschefin Uschi Kruse verwies am Freitag auf wieder steigende Infektionszahlen und geplante Öffnungen auch in anderen Bereichen. „Wenn wir offen oder hinter vorgehaltener Hand die konsequente Corona-Bekämpfung aufgeben, dann schließt schlichtweg das Virus die Schulen und Kindertagesstätten“, kritisierte die Gewerkschafterin.

GEW: Öffnung nach Ostern besser

Aus Sicht der GEW wäre es demnach besser gewesen, mit der Öffnung der weiterführenden Schulen bis nach Ostern zu warten. „Einschließlich der Ferien vor und nach dem Fest wären vier kontaktarme Wochen entstanden, die nun realistisch betrachtet gegen fünf Unterrichtstage in Präsenz getauscht werden“, sagte Kruse.

Bisher konnten in Sachsen nur Schüler der Abschlussklassen und Grundschüler den Unterricht besuchen. Mit Hygienemaßnahmen sollen die Schulen nun für alle weiteren Schüler schrittweise geöffnet werden. Bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an sieben Tagen ist dieser Schritt nicht möglich. Die Öffnungen sollen an den Schulen mit verpflichtenden Testungen begleitet werden.

Philologenverband: Perspektive und Motivation

Im Gegensatz zur GEW sieht der Philologenverband Sachsen (PVS), der Berufsverband für Lehrer und Lehrerinnen am Gymnasium, die geplanten Schulöffnungen vor allem positiv. „Der avisierte Wechselunterricht in den weiterführenden Schulen gibt Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und Lehrkräften wieder eine Perspektive und Motivation zum Arbeiten“, sagte Landesvorsitzender Thomas Langer am Freitag. „Die Entscheidung zeigt, dass Bildung eben doch Priorität hat in unserem Land.“ Schließlich könne es doch nicht sein, dass es leichter sei, eine gute Frisur und schöne Pflanzen für den Garten zu bekommen als gute Bildung, so der PVS-Chef unter Anspielung auf Lockerungen für Frisöre und Baumärkte in Sachsen.

Verbindliche Tests, aber keine Bußgelder

Der Lehrerverband knüpft Schulöffnungen aber an Impfangebote für die Lehrkräfte der weiteren Schulstufen. „Die Anpassung der Impfverordnung durch den Bund ist überfällig“, sagte Langer. Zudem bedürfe es für die Übergangszeit bis zu den Impfungen neben den wöchentlichen Testungen der Schülerinnen und Schüler täglicher Tests.

Nach den Plänen Sachsens sollen sich ab 15. März alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 müssen mindestens einmal pro Woche auf das Corona-Virus testen lassen, Lehrerinnen und Lehrer sowie alle anderen Erwachsenen im Schuldienst zweimal wöchentlich. „Ein Schulbesuch ohne negatives Testergebnis wird nicht mehr möglich sein“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). An Grundschulen und in Kitas gilt diese Testpflicht für die Kinder nicht. Bußgelder bei Verweigerern soll es aber nicht geben.

Von André Böhmer und Andreas Debski