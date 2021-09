Leipzig

Für rund 494.500 Schülerinnen und Schüler in Sachsen beginnt am Montag wieder der Ernst des Lebens. Nach sechs Wochen Sommerferien startet das neue Schuljahr. Ein Schuljahr, das wie das Vorgänger-Jahr 2020/21 erneut im Zeichen der Corona-Maßnahmen stehen wird. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sieht die Schulen diesmal gewappnet. „Jeder kann weiter zu einem sicheren und ungestörten Schuljahr beitragen“, sagte er mit Verweis auf freiwillige Impfangebote, die für Kinder ab 12 Jahren gemacht werden, und umfangreiche Testmöglichkeiten. Tanja Werner, Schülerin am Leipziger Brockhaus-Gymnasium und Chefin des Stadtschülerrates, hält das Impfangebot für Schulen „prinzipiell für eine gute Idee“. Doch aus dem Impfen dürfe kein Zwang werden, warnte sie.

GEW-Chefin sieht Vorbereitungen skeptisch

Uschi Kruse, sächsische Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sieht die Schulvorbereitungen im Freistaat skeptisch. Auch vor dem vergangenen Schuljahr gab es die Aussage, dass man einen weiteren Lockdown und Schulschließungen verhindern will“, sagte sie der LVZ. Die Bedingungen seien jetzt zwar besser, aber es bereite ihr Sorgen, dass Sachsen bundesweit als Impf-Schlusslicht dastehe. Insgesamt, so die GEW-Chefin, beginne das Schuljahr mit mehr Vorsicht als 2020, an zusätzlichen Räumen und Luftfiltern fehle es aber.

Es gilt die Schulbesuchspflicht

Die Sorgen der GEW-Chefin werden auch von vielen Eltern geteilt. Die Angst vor Corona-Ansteckungen in den Schulräumen ist weiter groß. Zumal ab neuem Schuljahr die Schulbesuchspflicht gilt. Homeschooling, Wechselunterricht und ausgesetzte Schulbesuchspflicht gehören bis auf weiteres der Vergangenheit an. Mit Verweis auf das Coronavirus können Kinder auch nicht mehr zu Hause unterrichtet werden. Sachsen hat zwar wie die Nachbarländer Thüringen und Sachsen-Anhalt aktuell bundesweit die niedrigsten Inzidenzwerte. Der Schulstart hat sich aber in vielen Bundesländern als Inzidenztreiber erwiesen.

Verschärfte Testpflicht in ersten zwei Wochen

Vor diesem Hintergrund setzt Sachsen in den ersten zwei Schulwochen auf eine verschärfte Masken- und Testpflicht. Schüler, Lehrer sowie Erzieher müssen sich zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen, in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 10 sogar dreimal wöchentlich. Damit sollen Infektionen durch Reiserückkehrer verhindert werden. Anschließend sind ein- bis zweimal pro Woche Tests vorgesehen.

Maskenpflicht außer an Grund- und Förderschulen

Ähnlich verschärft sind die Regeln für eine Maskenpflicht in den ersten zwei Schulwochen. Außer an Grund- und Förderschulen muss auch im Unterricht Maske getragen werden, wenn in der Region die Inzidenz über dem Wert von 10 liegt. Nach den 14 Tagen wird das Tragen von Masken nur empfohlen. Ab einem Inzidenzwert über 35 allerdings ist wieder Maskenpflicht im Schulgebäude und in weiterführenden Schulen auch im Unterricht wieder Pflicht.

Pauschale Quarantäne soll verhindert werden

Sachsenweite Einschränkungen des Unterrichts gibt es erst, wenn die in der neuen Corona-Schutz-Verordnung geregelte Überlastungsstufe - die Bettenauslastung in Krankenhäusern - erreicht ist. Erst dann werden alle Kitas, Grundschulen und Förderschulen in den eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen/Klassen wechseln. Neue Regeln sollen zudem pauschale Corona-Quarantäne für ganze Schulklassen oder Kitagruppen im neuen Schuljahr möglichst verhindern. Nancy Hochstein, Vorsitzende des Leipziger Kreiselternrates, wertet das Festhalten am Regelunterricht als positiv. „Wir müssen die Kinder schützen, aber nicht nur vor einem Virus, sondern auch davor, dass ihr sicheres soziales Umfeld zerbröckelt, zu dem regulärer Schulunterricht gehört“, sagte sie. Für viele Eltern sei der Gedanke an Homeoffice und Nebenbei-Beschulung ihrer Kinder eine Horrorvorstellung, so Hochstein.

Das sieht auch Eric Buchmann, Geschichtslehrer am Leipziger Kepler-Gymnasium im Leipzig, so. „Eine erneute Schulschließung muss unbedingt verhindert werden“ sagte er. Abgesehen von der höheren Test-Frequenz zu Beginn habe sich seit dem vergangenen Schuljahr jedoch nicht viel getan, warnte der Pädagoge.

