Schulstart in Sachsen: Eltern sehen Test-Regeln mit großer Skepsis

Leipzig

Maskenpflicht und immer wieder testen: Wenn Sachsens Schüler ab Montag nach der zweiwöchigen Ferienpause wieder zur Schule gehen, müssen sie verschärfte Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus in Kauf nehmen. Wie schon vor den Ferien wird vorerst weiter im eingeschränkten Regelbetrieb unterrichtet. Das heißt: Für Klassen an weiterführenden Schulen gibt es coronabedingt einen Wechsel zwischen Präsenz und zu Hause. Grund- und Förderschüler werden dagegen weiter in festen Klassen unterrichtet.

Zwei Tests pro Woche verpflichtend

Neu ist dagegen die Einführung der Maskenpflicht im Unterricht bereits ab der 5. Klasse. Bisher waren nur die älteren Schülerinnen und Schüler dazu verpflichtet. Außerdem würden von Montag auch an Grundschulen Corona-Selbsttests gefordert, hieß es am Wochenende im Kultusministerium. Für alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und das übrige Schulpersonal werden laut Ministerium zwei Tests pro Woche notwendig sein. Die Schulbesuchspflicht für alle Schularten und Klassenstufen bleibt ausgesetzt.

„Nur durch Testungen und verschärfte Schutzmaßnahmen ist wieder mehr Präsenzunterricht realisierbar“, erklärte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Er appellierte an Eltern, Schüler und Lehrkräfte, die Regeln zu achten und dafür zu sorgen, „dass Schulen möglichst sichere Orte bleiben“. Schulschließungen sollen nicht mehr allein an den allgemeinen Inzidenzwerten oder der Bettenbelegung in Sachsen mit Corona-Patienten festgemacht werden. Sie seien vielmehr vom konkreten Infektionsgeschehen an der jeweiligen Einrichtung abhängig, hieß es.

Eltern in Sorge: Selbsttests gelten als Schlupfloch

Die in Sachsens Coronaschutzverordnung festgeschriebenen Tests für den Bereich Schulen sorgen unterdessen bei vielen Eltern für große Skepsis. Vor allem die Option auf den Selbsttest zu Hause – neben den Tests in der Schule, Apotheken und Zentren – lässt bei besorgten Müttern und Vätern die Alarmglocken schrillen. In der Selbstauskunft, die von Eltern ausgefüllt und unterschrieben werden kann, sehen viele ein Schlupfloch für generelle Testverweigerer. In dem Zusammenhang sorgte auch ein LVZ-Interview mit der Leipziger Kreiselternratsvorsitzenden Nancy Hochstein am Wochenende für Empörung in den sozialen Netzwerken. Sie hatte sich darin für mehr Selbsttests zu Hause ausgesprochen.

Kreiselternratsvorsitzende unter Druck

In mehreren Reaktionen wurde Hochsteins Rücktritt gefordert. So verwies die Leipziger Elternvertreterin Christiane Ille darauf, dass bei Selbsttests zu Hause auch ohne Böswilligkeit viel falsch gemacht werden könne. „Der Effekt der Durchbrechung der dritten Welle und besseren Nachverfolgung der Kontakte wird so ganz sicher nicht erreicht“, schrieb sie bei Facebook. Auch die Elternvertreterin Anja Sommer aus Böhlitz-Ehrenberg zeigte sich entsetzt. Ihr sei mehr als mulmig bei dem Gedanken zumute, dass ab Montag auch ungetestete Kinder in den Klassen sitzen könnten. „So lässt sich die Pandemie jedenfalls nicht in den Griff bekommen“, warnte sie.

„Häusliche Tests hebeln Pflicht aus“

Der Markranstädter Jens Teresniak, Vater einer Fünftklässlerin, zeigte sich zwar überzeugt davon, dass „die große Mehrheit der Eltern das ordentlich machen wird.“ Das Problem sei aber die kleine Minderheit, die sowieso schon auf alle Sicherheitsmaßnahmen pfeife und deshalb auch die größte Wahrscheinlichkeit habe, positiv zu sein, sagte er. „Die reiche in diesem Fall schon aus, um schwerwiegende Probleme zu verursachen“, mahnte er eindringlich. Auch die Leipzigerin Claudia Möbius, deren Tochter eine Oberschule besucht, warnte vor den Folgen der häuslichen Tests. „Da wird eine Pflicht ausgehebelt, weil niemand kontrollieren und nachvollziehen kann, ob ein Test tatsächlich gemacht wurde und ob das angegebene Ergebnis tatsächlich stimmt.“

Von André Böhmer und Linda Polenz