Dresden

Sächsische Schülerinnen und Schüler müssen sich in den ersten 14 Tagen nach den Sommerferien dreimal wöchentlich auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen, falls im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt die Sieben-Tages-Inzidenz über 10 liegt. Das geht aus einer neuen Verordnung für den sächsischen Schul- und Kitabetrieb hervor, über die zuerst die Freie Presse berichtet hatte. In diesem Falle müssten sich auch das Schul- und Hortpersonal „dreimal wöchentlich im Abstand von zwei bis drei Tagen“ einem Test unterziehen, heißt es darin.

Testpflicht gilt nicht für geimpfte und genesene Schüler

Die Testpflicht gilt laut zusätzlichen Erläuterungen nicht für geimpfte und genesene Schüler. Allerdings rechnet die Landesregierung damit, dass auch sie sich testen lassen.

Liegt die Inzidenz unter 10 in den ersten zwei Wochen, müssen sich die Schüler zwei Mal in der Woche – im Abstand von drei bis vier Tagen – einem Test unterziehen. Dies gilt nach den ersten zwei Wochen generell. Fällt der Inzidenzwert nach den ersten zwei Wochen unter 10, wird nur einmal in der Woche getestet.

Verschärfte Maskenpflicht

Neben einer verstärkten Testpflicht sieht die Verordnung eine verschärfte Maskenpflicht zu Schuljahresbeginn vor. Schülerinnen und Schüler müssen im Unterricht eine Maske tragen, falls der Inzidenzwert über 10 liegt. Ausgenommen sind Grundschulen. Ab der dritten Schulwoche ist ein Mund-Nase-Schutz nur noch bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 35 Pflicht in Klassenräumen. Grundschüler sind auch hier davon ausgenommen.

Die neuen Regelungen hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) im Kern bereits vor Wochen angekündigt. Mit der neuen Verordnung für die Kitas und Schulen setzt er die Pläne nun in die Realität um. Das sächsische Kabinett wird am kommenden Dienstag über die neuen Regeln beraten. Die Verordnung soll am 26. August in Kraft treten.

Lehrer müssen sich früher testen

Lehrer und Schulpersonal müssen sich dem Entwurf zufolge bereits in der letzten Ferienwoche zweimal auf Corona testen lassen, um Zutritt zu den Schulen zu erhalten. Für die Einschulungsfeiern am 4. September gilt die Testpflicht nicht für Schulanfänger.

Wechselunterricht bei Inzidenzwert über 100

Kein Regelbetrieb findet an den Schulen statt, falls die Inzidenz über den Grenzwert von 100 steigt. Die weiterführenden Schulen gehen in den Wechselunterricht, bei dem nur höchstens die Hälfte einer Klasse in Präsenz unterrichtet wird. An Grund- und Förderschulen findet der Unterricht nur in festen Gruppen statt. Auch Kindergartenkinder werden dann in festen Gruppen betreut.

Von Kai Kollenberg