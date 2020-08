Leipzig/Dresden

Am Montag beginnt in Sachsen die letzte Ferienwoche. Das bedeutet auch Endspurt für die Vorbereitung auf die Schule. Die Lehrergewerkschaft GEW sieht hier noch einige Probleme. Die LVZ nahm diese auf und fragte im Kultusministerium nach.

Wie viele Lehrer lassen sich vom Präsenzunterricht befreien?

Wie viele der 33.000 sächsischen Lehrer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht vor die Klassen stellen können, interessiert natürlich auch die Gewerkschaft. Diese Zahl ist im Kultusministerium derzeit noch nicht bekannt. Das Ministerium werde die Übersicht über die von Lehrern eingereichten Atteste zur Befreiung vom Präsenzunterricht im neuen Schuljahr frühesten am Ende der jetzt beginnenden Woche haben, eher Anfang nächster Woche, sagte Sprecher Dirk Reelfs der LVZ. Das sei normal, dass diese Meldungen in der Vorbereitungswoche in den Schulen eingehen. Den Unterricht oder gar Schulstart sieht er dadurch nicht gefährdet. Die Schulleitungen würden entsprechend planen. Optimistisch stimme ihn, dass sich im vergangenen Schuljahr überraschend wenige Lehrer mit fachärztlichem Attest vom Unterricht befreien ließen. Erhoben wurden diese Daten im Mai an den besonders im Fokus stehenden Grundschulen. Von 8700 Grundschullehrer hatten nur etwa drei Prozent davon Gebrauch gemacht, so Reelfs. „Das hat uns sehr gefreut. Es waren weniger als in anderen Bundesländern.“

Durchgehende Schulbesuchspflicht

Er räumt ein, dass mit Beginn des neuen Schuljahres eine neue Situation bestehe mit der durchgehenden Schulbesuchspflicht für alle Schüler. Es gebe weiterhin die Möglichkeit, sich mit fachärztlichem Attest vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, unterstreicht er. Das sei etwa bei chronischen Lungenerkrankungen, bei Krebs, Herz-Kreislauf-, Leber- und Nieren-Erkrankungen möglich. Die betreffenden Lehrer werden für andere Aufgaben eingesetzt, etwa bei der Organisation des Schulalltages, so Reelfs.

Für Jens Risse, den stellvertretenden GEW-Chef Sachsens, zeigt die bisher geringe Zahl der eingereichten Atteste, dass die Lehrer sehr verantwortungsvoll mit dieser Option umgehen. „Nicht alle, die zum Arzt hätten gehen können wegen eines Attestes, haben dies genutzt.“

Zweifel, ob der Vier-Punkte-Plan so praktikabel ist

Mit Blick auf den von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) vorgestellten Vier-Punkte-Plan meldet Risse einige Zweifel an, ob dieser schon bis zu Ende durchdacht sei. Laut diesem Plan bleibt es bei den Stufen eins bis zwei, also bei geringen Neuinfektionen, im Wesentlichen bei den festgelegten Regelungen. Schulen und Kitas sind weiter geöffnet. Wichtig sei die Kontaktnachverfolgung. Es könne zu einzelnen Quarantänemaßnahmen kommen. Bei Stufe drei kann eine vorübergehende Schließung der Einrichtung erfolgen. Bei Stufe vier, die bei über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner greift, kommt es praktisch wieder zum Lockdown.

Gerechtigkeit mit Blick auf Prüfungen

Risse zweifelt zum Beispiel an, ob es wirklich praktikabel sei, nur einzelne Klassen, zum Beispiel im Gymnasium, einige Wochen in Quarantäne zu schicken. Er mache sich da auch Gedanken um die Gerechtigkeit, wenn diese Schüler dann an den zentralen Prüfungen teilnehmen. „Sind diese Schüler dann nicht benachteiligt gegenüber denen, die durchgängig Unterricht haben“, fragt er.

„Oder wie ist das, wenn ein Kurs an den weiterführenden Schulen in Quarantäne muss, gehen dann auch die Fachlehrer in Quarantäne?“, fragt Risse. Das entscheide das zuständige Gesundheitsamt entsprechend der aktuellen Lage und der Nachverfolgung der Infektionsketten, hieß es dazu aus dem Kultusministerium auf Nachfrage der LVZ.

Sorgen um Ansteckungsgefahr

„Arbeiten darf nicht zum Gesundheitsrisiko werden“, mahnt Risse. Er hätte sich schon vor den Schulferien gewünscht, dass vom Kultusministerium auch ein Plan B oder C kommuniziert werde. Dass man nun grundsätzlich am Regelbetrieb festhalte, das verunsichere die Lehrerschaft, kritisiert der Gewerkschafter.

Das sächsische Kultusministerium hält dagegen, dass die Schulen nicht als Herd von Infektionen gelten. Die beiden Schulstudien in Leipzig und Dresden seien nach streng wissenschaftlichen Kriterien erfolgt und werden zudem mit Schulbeginn wiederholt, um das aktuelle Infektionsgeschehen zu erfassen. Bei der Leipziger Schulstudie unter Leitung von Prof. Wieland Kiess, dem Direktor der Kinderklinik am Leipziger Uniklinikum (UKL), wurde bei keinem einzigen Schulkind eine akute Ansteckung festgestellt. Eine weitere Studie der Leipziger Forscher unterstrich zudem die große Bedeutung von Schule für die normale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.

Auch Prof. Michael Borte vom Leipziger Klinikum St. Georg, der zum Beratergremium des sächsischen Kultusministers gehört, hebt hervor: „Im Sinne der seelischen Gesundheit der Kinder ist es wichtig, die Schulen normal zu öffnen.“ Die Corona-Krankheitsverläufe bei den wenigen Kindern, die sich infiziert haben, seien in den allermeisten Fällen mild gewesen, so der Mediziner.

Digitale Ausstattung der Schulen

Sorgen macht sich der GEW-Vize auch um die digitale Ausstattung der Schulen. „Erst jetzt kommt das Geld vom Digitalpakt in den Schulen an. Bis dann wirklich der Laptop vor dem Schüler steht oder das WLAN im Schulhaus installiert ist, das kann noch Wochen und Monate dauern“, beklagt er.

Viel zu tun sei auch noch in der Weiterbildung der Lehrerschaft. Da bestehe ein riesiger Fortbildungsbedarf, der professionell angegangen werden müsse, nicht nur bei den älteren Kollegen, sondern auch bei denen, die frisch von der Universität kämen.

Breitbandanbindung ist weiter Problem

Ministeriumssprecher Reelfs verweist dazu auf zwei Digitalpakt-Programme. Aus dem Digitalpakt eins habe Sachsen 250 Millionen Euro bekommen. Die Gelder seien so gut wie alle bewilligt. Das heiße aber nicht, dass schon alle Maßnahmen an den Schulen realisiert seien, räumt er ein. Aus dem Digitalpakt zwei, aus dem Tablets und Computer für bedürftige Schüler finanziert werden sollen, stünden 28 Millionen Euro für Sachsen zur Verfügung, so der Sprecher. Auch davon sei der größte Teil bereits ausgezahlt worden. Als Problem nennt er allerdings noch die Breitbandanbindung der Schulen. In Sachen Fortbildung plane das Ministerium eine Abfrage an allen Schulen, wer noch Fortbildungsbedarf habe für die Nutzung der Schulplattform LernSax. Es solle keine Schule in Sachsen mehr geben, die nicht in der Lage sei, mit LernSax zu arbeiten. Parallel dazu gebe es digitale Fortbildungsangebote, etwa für Lernvideos und interaktive Arbeitsblätter, die genutzt werden könnten.

Von Anita Kecke