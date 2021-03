Leipzig

Die Regeln schienen vor einer Woche klarer als jetzt. Was gilt nach der Rolle rückwärts des sächsischen Kultusministeriums in Sachen Corona-Selbsttests ab Montag für den Start an Gymnasien, Oberschulen und Berufsschulen? Ein Überblick.

Ist der Schulbesuch Pflicht?

Ja, anders als in den Grundschulen gilt nicht nur Schulpflicht, sondern darüber hinaus Schulbesuchspflicht. Im Wechselmodell wird zunächst etwa die Hälfte der rund 240.000 Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen in Sachsen zurückerwartet. Wer dran ist, darf nicht unentschuldigt zu Hause bleiben. Das Kultusministerium hat jedoch signalisiert, von Bußgeldern abzusehen. Nach einer schriftlichen Abmeldung bleibt ein Schüler in häuslicher Lernzeit.

Wer muss sich testen lassen?

Zunächst niemand. Noch vor einer Woche beharrte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) darauf, dass ein Schulbesuch ab der fünften Klasse „ohne negatives Testergebnis nicht mehr möglich“ sein werde. Der Nachweis sollte über Selbsttests erfolgen, doch mittlerweile ist klar, dass davon bis Montag nicht genügend vorhanden sein werden.

Wird an den Schulen trotzdem getestet?

Ja, aber freiwillig. Die meisten Schulen verfügen über ausreichend Schnelltests. Im Gegensatz zu den Selbsttests wird dafür geschultes Personal benötigt, um die Abstriche zu machen. Bis zum Wochenende waren viele Schulen in Sachsen auf der Suche nach Fachleuten, die das übernehmen. Die freiwillige Testung soll ab der siebten Klasse erfolgen. Jüngere Jahrgänge werden dagegen vorerst ebenso wenig getestet wie Grundschüler, die bereits seit Mitte Februar wieder im Präsenzunterricht sind.

Ab wann sind Tests Pflicht?

Sobald eine konkrete Schule ausreichend Selbsttests erhalten hat, wird für jede Schülerin und jeden Schüler ab Klasse 5 ein wöchentlicher Nachweis verpflichtend. Das Kultusministerium hat knapp 1,5 Millionen Selbsttests bestellt. Die Testung soll in der Regel in der Schule eigenhändig im Beisein einer Lehrkraft erfolgen. Die Probe wird je nach Präparat entweder durch Gurgeln oder Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich gewonnen. Das gilt für Oberschulen, Gymnasien, Berufszentren sowie Förderschulen. Das Schulpersonal muss sich zwei Mal pro Woche selbst testen. Welche Schulen zuerst mit Selbsttest beliefert werden, ist unklar. Das bedeutet: Für manche Schüler könnte ein Selbsttest sogar am Montag überraschend doch schon zur Pflichtübung werden, für andere vielleicht am Dienstag, Mittwoch – oder womöglich auch erst in der Woche darauf. Für Grundschüler ist bislang keine Testpflicht geplant.

Was passiert bei einem positiven Test?

Betroffene Schüler müssen in Quarantäne, das Gesundheitsamt wird informiert. Da Selbsttests vergleichsweise fehleranfällig sind, wird dazu geraten, das Ergebnis mittels verlässlicherem PCR-Nachweis überprüfen zu lassen. Ohne Symptome wechseln infizierte Schüler in den Distanzunterricht. Eine schriftliche Abmeldung ist dennoch nötig.

Was wird aus Test-Verweigerern?

So lange die Testung freiwillig ist, nehmen Verweigerer normal am Präsenzunterricht teil. Erst wenn genügend Selbsttests vorhanden sind und somit an einer konkreten Einrichtung Testpflicht gilt, dürfen Schülerinnen oder Schüler ohne Negativ-Nachweis die Schule nicht mehr betreten und sollen zu Hause lernen. Eine ärztliche Bescheinigung, dass keine Corona-Infektion vorliegt, oder einer anderweitiges aktuelles Testergebnis können den Selbsttest ersetzen.

Wie verläuft der Schulalltag mit negativ getesteten Schülern und Lehrern?

Nicht anders als vor dem Dezember-Lockdown. Die Klassen werden geteilt und im Wechselmodell unterrichtet. In der Regel geht ein Schüler eine Woche lang zur Schule und lernt in der nächsten Woche zu Hause. Außer am eigenen Platz müssen alle einen medizinischen Mund-Nase-Schutz tragen. „Die Tests können die anderen Hygiene-Regeln und Vorsichtsmaßnahmen nicht ersetzen, sondern sollen die bisherigen Schutzmaßnahmen flankieren“, so Kultusminister Piwarz. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt fünf Tage in Folge mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt, sollen dort die Schulen und Kindergärten wieder schließen.

Von Mathias Wöbking