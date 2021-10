Schutz gegen Corona: Wie viele Impfdurchbrüche gibt es in Sachsen?

Leipzig

Infektion trotz kompletter Impfung gegen das Coronavirus: Immer wieder ist von sogenannten Impfdurchbrüchen zu hören. Aber wie groß ist dieses Problem tatsächlich?

Sachsens Gesundheitsministerium hat auf LVZ-Anfrage Daten der Landesuntersuchungsanstalt vorgelegt. Demnach gab es mit Stand vom 7. Oktober insgesamt 2173 bestätigte Covid-19-Fälle unter den Geimpften im Freistaat. Zum selben Stichtag waren 2.240.736 Sachsen komplett geschützt. Somit liegt die Durchbruchsquote, also der Anteil der Menschen, die trotz vollständigem Schutz infiziert waren, bei rund 0,1 Prozent.

84 der 2173 Personen mit Impfdurchbruch mussten ins Krankenhaus, drei von ihnen landeten auf der Intensivstation, 38 starben. Von diesen Verstorbenen waren 16 mindestens 80 und 15 mindestens 90 Jahre alt. Die am meisten betroffenen Altersgruppen unter den trotz Impfung Hospitalisierten in Sachsen sind die 80- bis 90-Jährigen (32 Personen), die 70- bis 80-Jährigen (21), die 60- bis 70-Jährigen (11) und die über 90-Jährigen (8).

Experte rät auch Geimpften, sich regelmäßig zu testen

Bei einer Infektion trotz Impfung sind unterschiedlichste Verläufe möglich: Mancher merkt gar nichts, mancher hat leichte Symptome – andere müssen eben sogar ins Krankenhaus. Geimpfte können weiter Überträger sein, allerdings an weniger Tagen, und sie scheiden auch weniger Virus aus. Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Leipziger Klinikum St. Georg, rät dazu, dass sich auch Geimpfte in regelmäßigen Abständen sowie bei Verdacht testen.

Als Impfdurchbruch wird in der Statistik des Gesundheitsministeriums eine Infektion mit klinischer Symptomatik definiert, die mindestens zwei Wochen nach vollständigem Impfschutz nachgewiesen wurde (zwei Dosen Moderna, Biontech oder Astrazeneca beziehungsweise eine Dosis Janssen/Johnson & Johnson).

Von Björn Meine