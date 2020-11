Leipzig

Am vergangenen Samstag laufen auf dem Leipziger Markt 14 Personen in weißen Maleranzügen auf. Sie tragen Schilder, auf denen Aufforderungen stehen, die wie übertriebene Schutzmaßnahmen klingen: „Desinfiziert alles“, „24 Stunden Maske“ oder „Impfpflicht jetzt“. Auch in Chemnitz, Dresden, Zittau, Gotha, Plauen und einigen westdeutschen Städten findet die Aktion Nachahmer. Viele wollen von nun an jeden Samstag demonstrieren.

Die Idee für den Protest findet sich auf dem Online-Blog eines Mannes aus Hannover. Es ist September, die Berliner Querdenken-Demonstration und der vermeintliche „Sturm auf den Reichstag“ sind gerade einen Monat her, da schreibt der freie Journalist Stefan Korinth: „Es muss sich etwas ändern.“ Eine neue Protestform müsse her – eine, die „nicht fröhlich“ ist.

Und er macht einen Vorschlag. Demonstrierende sollten „einheitlich“ gekleidet auftreten. Als „murmelnde Zombie-Truppe“ könnte man die Innenstädte verunsichern. Passanten soll es „kalt den Rücken herunterlaufen“. Den Grusel könnte man, so Korinth, mittels „Schwarzer Wahrheiten“ herstellen, also übertrieben formulierte Corona-Maßnahmen. Er nennt ein Beispiel: „Maskenverweigerer ins Gefängnis“. So könne man „die große Masse der Bevölkerung“ zum Umdenken bringen, so Korinth.

Das Ziel: Dass sich mehr und mehr Menschen gegen die Schutzmaßnahmen auflehnen. Wie ernst muss man die „Schwarzen Wahrheiten“ nehmen?

Nachlässige Journalisten sind ein Teil des Plans

Dass die Proteste manipulierend wirken sollen, daraus macht ihr Erfinder Korinth, ein gebürtiger Brandenburger, kein Geheimnis. Es soll, schreibt er, eine „Horrorvision der nahen Zukunft“ inszeniert werden. Eine „Dystopie“, auf welche die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung schließlich insgeheim hinausliefen. Etwas, das aktuell noch geheim vorbereitet und von den Medien verschwiegen werde – aber uns allen bevorstehe. „Das ist es, was in die Köpfe der Bevölkerungsmehrheit muss“, schreibt Korinth.

Damit sein Plan aufgeht, setzt Korinth auch auf die Nachlässigkeit der Medien. Journalisten, so lautet der Plan, würden „wie Motten ins Licht“ von den „bildstarken, bizarren Ereignissen“ angezogen werden. Aber aus „personellen und zeitlichen Gründen“ könne es ihnen nicht gelingen „inhaltlich in die Tiefe zu gehen.“ In der Tat berichten jedes Mal lokale Medien, wenn die „Schwarzen Wahrheiten“ inszeniert werden, auch die LVZ. Und oftmals lässt sich für die Reporter kaum mehr beschreiben als das, was sie sehen.

Es sind Menschen dabei, die früher eher links waren

Was aber geschieht, wenn man doch einmal tiefer gehend berichten will? Fragt man den Mann, der zu den Protesten aufforderte, nach einem Gespräch, dann erhält man eine Absage. Er könne der Bitte um ein Telefonat nicht nachkommen, schreibt Stefan Korinth. Der Grund? „Die politische Stimmung in Deutschland“ sei zu „aufgeheizt“. Man könne „öffentlich keine differenzierten Standpunkte“ mehr äußern. Schließlich würde jeder Protest gegen die Schutzmaßnahmen „inzwischen pauschal als rechtsextrem“ diffamiert, so Korinth.

Wie ticken die Menschen, die Korinths Protestidee von einem Blog auf die Straße bringen? Nach Recherchen der LVZ konnten einige Mitglieder der Leipziger „Schwarze Wahrheiten“-Gruppe identifiziert werden. Keiner von ihnen stand für ein Interview zur Verfügung. Jedoch lässt sich auf einigen ihrer Online-Profile ein politischer Gesinnungswandel nachvollziehen – von eher links nach eher rechts – der zeitlich mit dem Aufkommen von Corona zusammenfällt.

Er war Anti-AfD, heute hat er die Antifa gegen sich

Da ist zum Beispiel M. aus Leipzig. Anfang des Jahres teilte M. auf seinem Twitterprofil noch linke Inhalte. Zum Beispiel den AfD-kritischen Tweet eines Linken-Bundestagsabgeordneten. Er teilt auch einen Post, in dem Angela Merkel zu mehr Klimaschutz auffordert und fügt hinzu: „Endlich geht’s richtig los!“ Und er freut sich über die Wiederwahl des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung: „Tschüss, Herr Gemkow!“

Im März 2020 retweetet M. zum ersten Mal Fake News: In einem Post wird behauptet, dass alle Supermärkte heimlich ihre Schließung vorbereiten würden. Dies bewahrheitete sich nie. Im Mai teilt M. einen Tweet einer AfD-Abgeordneten. In den beiden aktuellsten Beiträgen auf seinem Profil geht es gegen Christian Drosten und gegen Politiker und Gesundheitsämter allgemein. Im November ist M. bei der „Schwarze Wahrheiten“-Demonstration auf dem Markt dabei. Eine Antifa-Demo protestiert gegen ihn.

Die Idee für „Schwarze Wahrheiten“ ist nicht rechts

Ähnlich liest sich der Werdegang von Michaela R., ein weiteres Mitglied der Leipziger „Schwarze Wahrheiten“-Gruppe. In den letzten Jahren interessierte sich R. zufolge ihrer Posts noch für Umweltschutz, Grundeinkommen oder adoptierte Haustiere. Doch seit Juni teilt sie Videos von verschwörungsideologischen Seiten, zum Beispiel von dem Leipziger Kanal „NuoViso“. Dieser verbreitete nach den Ausschreitungen in Chemnitz 2018 rechte Fake News. Und R. lädt ein neues Profilfoto hoch. Darauf trägt sie ein T-Shirt, das ein bei Neonazis beliebter Versandhandel anbietet.

Auch Sören S., Maschinenbauer aus Leipzig, mischt beim Leipziger Ableger von „Schwarze Wahrheiten“ mit. Als die Gruppe vergangenen Samstag auf dem Markt aufläuft, ist er dabei. Er trägt an diesem Tag eine Donald-Trump-Basecap. Doch Trump-Fan war er wohl nicht immer: Auf seinem Facebook-Profil findet sich ein Bild aus dem März 2017 mit einem Boot, das den Slogan „Make Love Not Walls“ trägt.

Die Idee für die Protestform „Schwarze Wahrheiten“ ist nicht rechts. Aber sie hat das Ziel, die Bevölkerung gegen die Schutzmaßnahmen aufzubringen. Und sie wird, zumindest in Leipzig, zu einem Netzwerk von Menschen, die sich einmal als eher links definiert haben – und heute rechte Thesen verbreiten.

