Schwedischer Edel-Stromer Polestar eröffnet in Leipzig ersten Deutschland-Store

Die Sachsen-Metropole Leipzig ist drauf und dran, einen Coup in Sachen avantgardistischer und klimafreundlicher Auto-Kultur zu landen. So hat Polestar, die edle und auf Elektro-Modelle spezialisierte Schwestermarke des schwedischen Automobilproduzenten Volvo, angekündigt, ihr erstes Autohaus in Deutschland in Leipzig zu eröffnen. „Wir planen zwei Standorte, die wir in Eigenregie betreiben. Der erste ist für Leipzig geplant, beim zweiten haben wir uns noch nicht entschieden“, sagte Polestar-Deutschlandchef Alexander Lutz in einem Interview mit der Fachzeitschrift „Automobilwoche“. Bisher hatte sich Polestar gegen die Strategie etablierter Produzenten, mit den Kunden vor Ort live in Kontakt zu treten, entschieden. Das soll laut Lutz nun anders werden.

Geplant ist ein hoher sechsstelliger Betrag, der in Leipzig investiert werden soll. „Wir brauchen keinen Showroom für zehn Modelle, mit dem Polestar 2 haben wir ja ohnehin nur ein Volumenprodukt. Im nächsten Jahr kommt dann der Polestar 3“, sagte Lutz. Im Leipziger Rathaus zeigt man sich vom Vorstoß der Elektro-Edelmarke mit Hauptsitz in Göteborg zwar angetan, offiziell gebe es aber noch keine offizielle Anfrage, hieß es.

Wie die bislang meist über das Internet vertretene Marke ihre Kunden live mit einem Flagship-Store in Leipzig gewinnen will, darüber lässt der Deutschland-Chef keinen Zweifel. „Wir orientieren uns am Apple-Konzept. Die Betriebe sind so minimalistisch eingerichtet wie unsere Spaces. Wir stellen mindestens zwei Fahrzeuge aus“, kündigte Lutz an. Je nach Kundenaufkommen, das sehr genau getrackt werde, seien am Wochenende bis zu sechs Mitarbeiter vor Ort.

„Wir beraten, konfigurieren die Fahrzeuge mit dem Kunden und auf Wunsch unterstützen wir bei der Bestellung. Natürlich haben die Kunden auch die Möglichkeit für eine Probefahrt“, so der Polestar-Deutschlandchef. Es gehe darum, Elektromobilität erlebbar zu machen und an den Kunden zu rücken.

Mit Blick auf Wettbewerber im Segment der E-Autos schaut Polestar vor allem auf einen namhaften US-Hersteller. „Tesla hat mit nachhaltiger Mobilität eine ähnliche Vision wie wir“, sagte Lutz. „Allerdings wollen wir nicht 20 Millionen Autos bauen. Bei unseren Verkaufszahlen orientieren wir uns eher an den deutschen Premiumherstellern.“ Der Einstiegspreis des Voll-Stromers Polestar 2 liegt bei 45 500 Euro und damit auf dem Niveau des Tesla 3. Einen prominenten mitteldeutschen Nutzer aus den Reihen der Kommunalpolitik hat Polestar übrigens schon vor der Laden-Eröffnung in Leipzig. Altenburgs OBM André Neumann (CDU) hatte Ende Juni einen Polestar 2 als Dienstwagen bestellt.

