Es heißt, Ost-West-Unterschiede spielen in der Wendegeneration keine Rolle mehr. Und doch machen ostdeutsche Nachwendekinder andere Erfahrungen als die westdeutsche Generation. Eine Rolle spielt dabei: das Schweigen ihrer Eltern.

Wie spricht man über etwas, über das die andere Person nicht reden will? Was, wenn die andere Person der eigene Elternteil ist? Und das Tabu ein Land, das nicht mehr existiert? In ihrem im März erschienenen Buch „Ostbewusstsein“ beschreibt die 1990 in Magdeburg geborene Autorin und Journalistin Valerie Schönian, warum sie sich umso ostdeutscher fühlt, je länger die Mauer gefallen ist. Dabei thematisiert sie auch eine Erfahrung, die für viele Nachwendekinder symptomatisch sein dürfte: Das Schweigen der Eltern – auch wenn Schönian es selbst nicht so nennen will. In ihrem Buch schreibt sie:

„Es ist nicht so, dass es ein Schweigen zwischen meinen Eltern und mir gab über ihr Leben in der DDR. Nur ein Nicht-drüber-Reden, weil immer etwas anderes zu tun war.“ Und weiter: „Ich habe in meiner Jugend nie danach gefragt, weil man in dieser Zeit einfach nicht im Sinn hat, dass es Mutti und Vati schon vor einem selbst gab. Und sie haben nie groß darüber erzählt, weil sie eben nicht der Typ Mensch sind, der ungefragt viel über die Vergangenheit schwatzt.“ Doch was bedeutet das Schweigen? Und wie prägt es eine Generation, die die DDR selbst nicht mehr erlebt hat?

Nachkommen müssen lernen, mit dem Schweigen umzugehen

„Das Schweigen führt zu einem Konfliktstau“, erklärt der Liedermacher und Psychoanalytiker Karl-Heinz Bomberg. In seiner Forschung untersucht Bomberg, wie politisch Verfolgte des SED-Regimes nicht verarbeitete Traumata an die nächste Generation weitergeben. Stichwort: Transgenerationale Traumata. „Das Transgenerationale Trauma bezeichnet Dinge, die eine Generation nicht verarbeiten kann und an die nächste Generation weitergegeben werden. Aus der Holocaustforschung wissen wir etwa, dass das bis ins vierte Glied gehen kann an Kinder, Enkel, Urenkel.“

Nicht ohne Folgen: „Das kann psychische und körperliche Probleme verursachen, darunter Unsicherheit, Misstrauen und Angst.“ Nachkommen müssten erst lernen, mit dem Schweigen umzugehen. Aus dem Therapiealltag weiß Bomberg, der selbst in der DDR inhaftiert war: „Viele kommen mit einem Unbehagen in die Behandlung und gehen dann auf Spurensuche. Dann merken sie: Das Unbehagen hat auch etwas mit der Vergangenheit meiner Eltern zu tun.“

Dr. Heide Glaesmer, Psychologin und Verhaltentherapeutin an der Universität Leipzig Quelle: privat

Ursache für das Schweigen müssen jedoch nicht notwendigerweise politische Traumata sein, weiß Heide Glaesmer, Psychologin an der Uniklinik Leipzig. „Das können auch bestimmte Überzeugungen sein, die sich nicht klinisch äußern. Jeder von uns hat Dinge, mit denen er sich gedanklich mehr beschäftigt und die irgendwo ihren Ursprung haben.“

Psychologin: Eltern erzählen nicht, um Kinder nicht zu belasten

Wie groß das Schweigen ist, lasse sich schwer sagen. Beziffert werden könne dies nicht. Grundsätzlich gelte aber: „Das Schweigen ist genau so mächtig wie das Reden.“ Glaesmer nennt das Phänomen auch „Konspiratives Schweigen“. Das bedeutet: In der Eltern-Kind-Beziehung werden auch über nonverbale Kommunikationsmuster bestimmte Tabus gesetzt. „Die Eltern erzählen nicht, um die Kinder nicht zu belasten. Die Kinder fragen nicht, um ihre Eltern nicht zu belasten.“ Und wer mit Eltern aufwachse, die in der DDR gelebt haben, der erfahre eine andere Sozialisation als derjenige, bei dem dies nicht der Fall ist. Da könne das Tabu dann beispielsweise heißen: „Was Vater im Osten von Beruf war, darüber reden wir nicht so genau.“

Stefan Wolle, Historiker und wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Quelle: privat

Historiker Wolle : DDR-Prägung in erster Linie durch Großeltern

Stefan Wolle ist Historiker und Wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Für die Sonderausstellung „Jahrgang ’89 – Die Kinder der Wende“ hat der gebürtige Hallenser 2018 Menschen gesucht, die im Wendejahr geboren sind, ihren Lebensmittelpunkt in Ostdeutschland haben und die sich mit der DDR verbunden fühlen. 16 Frauen und Männer haben sich auf das Gesuch des Museums gemeldet. Ein Ergebnis der anschließenden Befragung: „Die Prägung fand in erster Linie durch die Großeltern statt“, so Wolle. „Die Eltern haben wenig erzählt oder geschwiegen.“ Ein Grund, so der Historiker, könnte darin liegen, dass die Großelterngeneration die eigene Biografie als weitestgehend abgeschlossen betrachte. Ihnen falle es daher leichter, über Vergangenes zu erzählen.

Und noch etwas fiel auf: Viele Teilnehmer hatten durch die Großeltern ein eher positives DDR-Bild vermittelt bekommen. „Die haben dann gehört, dass Oma immer Kuchen gebacken hat oder wie schön das gemeinsame Liedersingen im Kindergarten war.“ Für Wolle wenig überraschend. „Das gehört auch irgendwo zur menschlichen Verfassung, dass man die schlechten Dinge vergisst und die positiven erinnert.“

DDR-Gefühl: Überall anpassen und besser den Schnabel halten

Die 16 Lebensgeschichten möchte der Historiker jedoch nicht überbewerten. „Wissenschaftlich lässt sich schwer bestätigen, was davon von der DDR geprägt ist. Dafür findet man schwer belastbare Quantifizierungsmöglichkeiten.“ Verstärkend komme hinzu, dass Prägungen in der DDR sehr unterschiedlich gewesen seien. „Manche sind aus der DDR rausgegangen mit dem Gefühl, dass es das Beste ist, sich überall anzupassen und den Schnabel zu halten. Andere hatten das Gefühl, dass man unheimlich viel verändern kann in der Welt.“. Aus den gleichen politischen und sozialen Rahmenbedingungen hätten sie ganz unterschiedliche Lehren gezogen – und diese dann an die nächste Generation weitergegeben.

Johannes Nichelmann, Journalist und Autor des Buches „Nachwendekinder: Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“. Quelle: Twitter/Ulstein Verlag

Die Ost-Prägung bei Nachwendegeneration wird übersehen

Auch Journalist und Autor Johannes Nichelmann hat das Gespräch mit Nachwendekindern gesucht. Er selbst ist 1989 in Ostberlin geboren und sagt: „Die spezifisch ostdeutsche Prägung bei der Nachwendegeneration wird immer noch nicht richtig gesehen.“ In seinem Buch „Nachwendekinder: Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“ hat er das scheinbar Unaussprechliche in den Mittelpunkt seiner Recherche gestellt und seine Protagonisten auf der Suche nach ihrer Identität begleitet. Da ist etwa Lukas, der nur zufällig erfuhr, dass sein Vater trotz Punk-Vergangenheit für die DDR spionierte. Oder Maximilian, der sich wie ein Einwandererkind fühlt und einen Trabi fährt, als wäre er eine Zeitmaschine. Und der Autor selbst, der seine ostdeutsche Prägung zum ersten Mal bewusst bemerkte, als er mit zwölf Jahren nach Bayern zog.

Entrückung und Annäherung bei Eltern und Kindern zugleich

Ein Ergebnis der Recherche verblüfft: Durch das Schweigen, so der Journalist, fände zwischen den Nachwendekindern und der Elterngeneration eine „Entrückung und Annäherung“ zugleich statt. Zunächst stelle das Schweigen eine gewisse Distanz her. „Trotzdem ist da dieser Drang, mehr über sein biografisches Fundament herauszufinden.“ Eine Lesung seines Buches in Halle, erzählt er, habe sich einmal zu einer „XXL-Therapiesitzung“ entwickelt. Gesprächsbedarf sei bei dieser Generation auf jeden Fall vorhanden. „Es ist komisch, dass niemand mit ihnen darüber spricht.“

Schweigen durchbrechen? Es hat auch eine Schutzfunktion

In seinem Buch begleitet Nichelmann seine Protagonisten bei dem Versuch, das Schweigen ihrer Eltern zu durchbrechen. Er selbst konfrontiert seinen Vater mit den Bruchstücken seiner Familiengeschichte. Das Resultat: „Es hat auf jeden Fall geholfen, den Druck rauszunehmen.“ Das Verhältnis zu seinem Vater habe sich gebessert und dieser habe angefangen, „sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und sie nicht einfach in den Schrank zu stellen.“

Auch Karl-Heinz Bomberg rät: „Grundsätzlich sollte es das Ziel sein, das Schweigen zu durchbrechen.“ Dies könne helfen, grundlegende Fragen zu beantworten. „Warum sind die Eltern so? Warum bin ich so? Spielen in dem Zusammenhang vielleicht auch gesellschaftliche Übergriffe eine Rolle?“ Allerdings sei dies nicht immer möglich und auch nicht in jedem Fall ratsam. „Das Schweigen hat auch eine Schutzfunktion. Und manchmal sind die Dinge so gut abgedeckelt, dass man sie besser nicht hervor holt.“

