Wilsdruff

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat am Dienstagabend seine Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine bekräftigt. „Ich habe große Bedenken bei dem Thema, vor allem wenn es um Panzer und Haubitzen geht“, sagte Kretschmer beim Regionalkongress der CDU in Wilsdruff (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Deutschland dürfe nicht Kriegspartei werden, unterstrich der Regierungschef.

Kretschmer: Putins Krieg „ist und bleibt ein Verbrechen“

Kretschmer sagte, er respektiere die Entscheidung des Bundestages – zugleich brauche es aber „gerade wenn es um Krieg und Frieden geht“ eine möglichst breit angelegte Diskussion und müssten alle Meinungen ausgesprochen werden dürfen. „Nichts ist alternativlos und nichts ist folgenlos“, erklärte der Ministerpräsident.

Zugleich stellte Kretschmer klar: „Dieser Krieg ist und bleibt ein Verbrechen, und es ist klar, dass der Aggressor in Russland ist.“ Aus seiner Sicht müsse aber versucht werden, einen Waffenstillstand mit Sanktionen und Hilfsleistungen zu erzwingen. Danach müsse „dieser Frieden genutzt werden“, um eine andere Sicherheitsarchitektur aufzubauen. „Nur wenn man wehrhaft ist, wenn man stark ist, wird man auch mit so einem Land wie Russland umgehen können“, sagte der CDU-Politiker, zumal Russland auch in Jahrzehnten „wahrscheinlich keine lupenreine Demokratie sein wird“.

Sachsens Regierungschef hatte Verständnis für offenen Brief gezeigt

Zuvor war durch die „Bild“-Zeitung öffentlich gemacht worden, dass Kretschmer auf einer Sitzung des CDU-Bundespräsidiums Verständnis für die Unterzeichner eines offenen Briefes an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gezeigt hatte. Darin warnen Prominente – darunter die Feministin Alice Schwarzer, die Schriftstellerin Juli Zeh und der Kabarettist Dieter Nuhr – vor einem Atomkrieg. Sachsens Ministerpräsident ist auch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender.

CDU-Landesgruppe widerspricht Kretschmer

Die sächsische CDU-Landesgruppe im Bundestag hatte am Dienstag öffentlich widersprochen: Sie zeigte kein Verständnis für die Haltung von Kretschmer. „Am vergangenen Donnerstag haben wir im Deutschen Bundestag klar für Waffenlieferungen an die Ukraine gestimmt“, sagte der Zwickauer CDU-Abgeordnete Carsten Körber, „damit teilen wir nicht die Auffassung des sächsischen Ministerpräsidenten.“ Ähnlich äußerte sich auch der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreischef von Zwickau, Marco Wanderwitz.

In Kreisverbänden wird über Waffenlieferungen diskutiert

Auch eine LVZ-Umfrage in den sächsischen CDU-Kreisverbänden zeigte, dass die Partei in dieser Frage gespalten ist. So sagte der Geschäftsführer des Kreisverbandes Nordsachsen, Björn Sitte, dass es keine einhellige Meinung dazu gebe: Klar sei lediglich, dass die Ukraine unterstützt werden müsse. Im CDU-Kreisverband Vogtland gibt es laut Geschäftsführer Marcus Fritzsch eher ein Nein zur Lieferung schwerer Waffen: „Ich würde kühn behaupten, dass wir eher dagegen sind, schwere Waffen zu liefern.“ Eine solche Maßnahme habe noch nie dazu geführt, einen Krieg zu beenden.

Neuer Innenminister fordert 10 Milliarden Euro für Zivilschutz

Der CDU-Regionalkongress in Wilsdruff war auch der erste öffentliche Auftritt von Sachsens neuem Innenminister Armin Schuster (CDU). Dabei sprach sich Schuster für eine deutliche Stärkung des Zivilschutzes aus: „Wer 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investiert, muss auch 10 Milliarden Euro in den Bevölkerungsschutz investieren. Das hätte ich von der Ampel-Koalition in Berlin gern gesehen.“ Für die aktuell laufenden Haushaltsverhandlungen in Sachsen kündigte der Innenminister eine klare Linie an: Investitionen in den Brandschutz und für die Feuerwehren, personeller Aufwuchs bei der Polizei, Stärkung des Verfassungsschutzes.

Von Andreas Debski und Roland Herold