Die Katastrophe ist genau 60 Jahre her: Beim schwersten Grubenunglück der DDR kommen tief im Berg 123 Kumpel ums Leben. Manche der Opfer werden nie geborgen. Die Explosion vom 22. Februar 1960 in Zwickau klingt noch immer nach. Zwei Bergbau-Veteranen haben die Spuren des Falls verfolgt.

Uhrenvergleich vor dem Abstieg in die Tiefe: Ein Rettungstrupp aus dem VEB Bleierzgruben «Albert Funk» in Freiberg beim Einsatz in der Unglücksgrube in Zwickau am 24.02.1960. Quelle: ADN Zentralbild/dpa