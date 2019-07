Groitzsch/Pödelwitz

Zur Einstimmung auf das zweite Klimacamp Leipziger Land feiert das vom Tagebau bedrohte Dorf Pödelwitz am 4. August ein großes Dorffest. Dazu lädt die Bürgerinitiative „Pro Pödelwitz“ ab 15 Uhr herzlich ein und wird vom Bündnis ,, Pödelwitz bleibt“ sowie vom Klimacamp tatkräftig unterstützt, berichtet Jens Hausner.

Das Programm sieht unter anderem ein Mitmachtheater, Siebdruck, Seifenblasen, Hüpfburg und Livemusik mit Antonia und Brassband vor. Ein Pizza- und Crepesbäcker ist ebenfalls vor Ort.

Konzertabend in der Pödelwitzer Dorfkirche

Bereits am 3. August gibt es in der Pödelwitzer Dorfkirche ein Konzertabend mit dem Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel und dem ehemaligen Thomaskirchenpfarrer Christian Wolf. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr und ist offen für alle. An der gleichen Stelle geht es am Sonntag, 10 Uhr, mit einem Umweltgottesdienst unter dem Motto „ Pödelwitz bleibt – das ist (k)eine Frage!“ weiter. Auch die 700 Jahre alte Dorfkirche in Pödelwitz ist von der Zerstörung durch den Tagebau bedroht und mit dem Gottesdienst soll der Kampf gegen die Abbaggerung unterstützt werden.

Das Klimacamp findet bereits zum zweiten Mal in Pödelwitz statt. In der Zeit vom 3. bis 12. August werden Hunderte Klimaaktivisten aus ganz Deutschland erwartet. Neben dem Leben im Camp erwartet sie ein vollgepacktes Programm mit Gesprächsrunden zum lokalen und globalen Kampf gegen fossile Energie, über 100 Workshops, Konzerte und kreativer Protest in Form einer Fahrradtour und Tanzdemo.

Degrowth-Sommerschule findet in Pödelwitz statt

Auch die fünfte Degrowth-Sommerschule wird vom 4. bis 8. August wieder auf dem Klimacamp in Pödelwitz zu Gast sein. Unter dem Motto „Alle Dörfer bleiben, weltweit“ geht es in den mehrtägigen Kursen um Visionen einer Gesellschaft, in der ein gutes Leben für alle möglich ist.

Von Kathrin Haase