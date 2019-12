Sebnitz

Laut Polizei ist es am Freitagnachmittag vor der Lidl-Filiale an der Gartenstraße in Sebnitz zu einer Körperverletzung mit fremdenfeindlichem Hintergrund gekommen. Zwei Jugendliche rissen einem elfjährigen irakischen Mädchen das Tuch herunter und schmissen sie zu Boden. Die weibliche Täterin, eine 17-Jährige, zerrte der Elfjährigen zudem an den Haaren und hielt ihr den Mund zu, während ein 16-Jähriger zweimal auf das Mädchen eintrat.

Dabei äußerten die Täter: „Was wollt ihr bei uns, macht euch zurück in euer Land!“. Die Elfjährige wurde beim Angriff leicht verletzt.

Die Polizei ermittelte die Tatverdächtigen.

Von ffo