Sechs prominente Sachsen erzählen, wie sie Wende und Mauerfall erlebt haben

Leipzig

Wie weit Mauerfall und Öffnung der innerdeutschen Grenze bereits zurückliegen, verdeutlichten zwei DDR-Rennpappen vor dem LVZ-Verlagsgebäude. Mit der Kraft der zwei Kerzen und dem herben Duft verpufften Benzin-Ölgemischs durften die Exponate des Trabant-Clubs Leipzig nur deshalb in der Umweltzone aufkreuzen, weil sie mehr als 30 Jahre alt und als Oldtimer gekennzeichnet sind. Wie sehr die Epoche der Plastebomber und der Kalten Krieger noch immer bewegt, zeigte sich in der gläsernen Kuppel des Hauses, wo sich prominente Zeitzeugen vor einer interessierten Besucherschar an den Herbst 1989 erinnerten.

Zu seinen vollzählig versammelten Wunschgästen des LVZ-Kuppeltalks zählte Moderator Roman Knoblauch Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping, die Leipziger Autorin Ulrike Gastmann, den Moderator und Schauspieler Thomas Böttcher, den Maler Michael Fischer-Art, den Musiker und Gründer der Band „Karussell“ Wolf-Rüdiger Raschke sowie den Ex-Fußballer und Trainer Heiko Scholz.

„Rotz und Wasser geheult“

Der vor allem aus dem Rundfunk bekannte Dampfplauderer Böttcher blickte ungern auf seine damalige Grundwehrdienstzeit bei der Leipziger Bereitschaftspolizei zurück. „Als Delitzscher hielt ich die Kaserne im Leipziger Norden für den Hauptgewinn“, was sich in den Wendewirren aber als schwerer Irrtum erwies. „Mit voller Montur und Schild standen wir bei den Montagsdemos Zehntausenden Demonstranten gegenüber. Das ging allen dermaßen an die Nieren!“

Er habe damals erlebt, „wie erwachsene Männer mit Helm und Kalaschnikow Rotz und Wasser geheult haben.“ Dass trotz der nervlichen Anspannung keiner durchgedreht sei, „ist für mich heute noch ein Wunder. Sonst wäre im Nu die Hölle losgewesen“, so der 54-Jährige. Schon nach der zweiten Montagsdemo habe er sich beim Kompaniechef freiwillig zum Kartoffelschälen gemeldet und wenige Tage nach dem Mauerfall wie viele andere selbst entlassen.

Montagsdemo auf dem Lande

Die SPD-Politikerin Köpping sagte, die Zeit sei nun reif dafür, um lange Verdrängtes wieder aus den Tiefen der Erinnerung hervorzuholen „und ohne Schaum vorm Mund darüber zu reden“. Sie habe 1989 als 30-jährige Bürgermeisterin von Großpösna vor allem den Mangel verwaltet und mit großen Mühe eine Kaufhalle bauen lassen. „Jung und naiv wie ich war, wollte ich im Wendeherbst auch in Großpösna eine Montagsdemo.“ Auf Anhieb hätten sich rund 1000 Menschen versammelt. Alles sei zum Glück friedlich geblieben. „Hinterher habe ich erstmals einen Schnaps getrunken.“ Ältere Kommunalpolitiker hätten zu jener Zeit aus Angst vor Übergriffen ihre Fenster vernagelt, so Köpping.

Selbstbewusstsein täte gut

„Ich hatte Glück“, resümierte die Arzttochter Gastmann aus der thüringischen Kleinstadt Sömmerda. 1989 sei ein spannendes Jahr gewesen, überall habe es gegärt. Politfunktionäre warteten vergeblich auf Befehle von oben. „Mit 16 war ich jung genug, um nach der Grenzöffnung neu entscheiden zu können, wohin ich mich wende.“ Sie habe sich zunächst für Florenz entschieden, um über viele Etappen wieder in Leipzig zu landen.

Die „Zeit“-Kolumnistin, die gerade an einem Buch über zwischenmenschliche Beziehungen im Osten schreibt, ermunterte ihre Landsleute statt des betretenen Schweigens zu einem „sympathischen Selbstbewusstsein“. Ihr Vorschlag: „Lasst uns doch alle diese 100 D-Mark Begrüßungsgeld zurückzahlen! Danke, war nett damals, aber nehmt das Geld jetzt für was Sinnvolleres.“ Zum Beispiel für Bildung, so der spontane Vorschlag aus der Runde. Die Gäste folgten mal nachdenklich, mal heiter und mit häufigem Zwischenapplaus den sehr persönlichen Schilderungen.

Scholz ’ zweite Wende

Für den aus Görlitz stammenden Fußballer Scholz war der Umzug 1984 aus der Provinz nach Leipzig „schon meine erste Wende“. Die zweite fünf Jahre später habe er als 24-jähriger Nachwuchs-Auswahlspieler gar nicht so intensiv mitbekommen. „Am Tag des Mauerfalls sollte ich meinen ersten Wartburg abholen – mit allem, was ich hatte, in der Tasche: 35 000 Ostmark. Das war an dem Tag meine Hauptsorge. Als „linientreuer DDR-Sportler“ habe er „das Ding dann noch zwei Jahre gefahren, vorm Wechsel nach Leverkusen aber irgendwo stehen lassen“.

Scholz erinnerte sich an „überragende Jahre bei Chemie und Lok Leipzig“, an Club- und Länderspiele in Ost und West. Er denke „aber auch an die tollen Fußballer, die nicht so viel vom Kuchen abgekriegt haben.“ Als Trainer des FSV Wacker Nordhausen lerne er nun Thüringen besser kennen. Auf den Hinweis, dass in München gerade ein Trainerposten frei wäre, parierte Scholz: „Den Bayern habe ich schon abgesagt...“

Grenzöffnung in Liedern

Karussell-Urgestein Raschke war am 9. November 1989 gerade in Westberlin, um im Tonstudio am Potsdamer Platz mit der Band ein neues Album aufzunehmen. Als die Grenze offen war, verpflichtete uns der Studioleiter zum Einsammeln der Mauersplitter, die er selber vom Westen aus abklopfte.“ Dabei entstand die Idee zu einem Mauersong, der unbedingt mit auf die Platte sollte. Ein paar Tage und Rotweinflaschen später hatte Thomas Sellin „Marie – die Mauer fällt“ getextet.

Noch hörbarer schlug in jener Zeit nur der schon 1987 entstandene Titel „Als ich fortging“ als Wendesong ein, der bereits in 30 Sprachen übersetzt wurde und als Welthit gilt. 1992 löste sich die Band auf, und Raschke machte mit seiner Frau ein Hotel in Naunhof auf. 14 Jahre später feierten Karussell mit Raschkes Sohn Joey ihr Comeback. „Die Zeit damals war spannend“, sagte der 71-jährige Rock-Rentner. „Aber es stehen auch noch große Dinge bevor.“ Das dritte Album seit der Neugründung soll wie die beiden Vorgänger wieder in der LVZ-Glaskuppel präsentiert werden, versprach er.

Alte und neue Mauern

Der Maler Fischer-Art hatte am 9. November Dienst als Pfleger in der Psychiatrie, wo er 36 Stunden auf Ablösung warten musste: „Die Kollegen waren alle erst mal drüben.“ Bei seinem ersten Westbesuch habe er sich mit Büchern eingedeckt, die in der DDR verboten waren. „Unfassbar, was alles Tolles passiert ist in dieser Zeit!“

Aber noch immer seien Renten, Löhne und Arbeitszeiten in Ost und West ungerecht verteilt. Es gebe sogar neue Mauern: „Ich darf beispielsweise zur Einweihung meines wichtigsten Kunstwerkes in Washington nicht in die USA einreisen, weil ich im Frühjahr in Nordkoreas Hauptstadt am Pjöngjang-Marathon teilgenommen habe“, empörte sich der 50-jährige Künstler. Auch die Missetaten der Treuhand gelte es gründlich aufzuarbeiten. Alles in allem brauche es wieder mal „einen Knall, der nur aus Leipzig kommen kann: Weil wir die Fittesten sind!“

Von Winfried Mahr